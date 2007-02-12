دیدار لاریجانی با رئیس جمهوری سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از برن سوئیس، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس خبر داد که لاریجانی موضوع هسته ای ایران را با "میلشلین کالمی ری" رئیس جمهوری سوئیس در یک مذاکره رسمی مورد بررسی قرار داد.

"ژان فیلیپ ژانرات" گفت : این نشست فرصتی را برای تبادل نظرها و اطلاعات در خصوص موضوع هسته ای ایران وهمین طور برخی مسائل دیگر بین المللی فراهم می آورد.

گفته می شود که دولت سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده در ایران به شمار می رود، پیشنهادی را درباره حل مسائل مربوط به موضوع هسته ای ایران داده و ایران نسبت به بررسی این پیشنهاد ابراز تمایل کرده است.

فیلیپ ژانرات از ارائه جزئیات مربوط به پیشنهاد کشورش خودداری کرد.