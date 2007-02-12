اسرائیل درصدد توسعه گستره اماکن مذهبی یهودی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای اینترنتی "عرب 48 " بر اساس اسنادی گزارش داد که اسرائیل به بهانه تعمیرات در گذرگاه خراب شده، تلاش می کند تا با ساخت پل مورد نظر در باب المغاربه مسجد الاقصی فرصتی فراهم نمایند تا با انهدام تپه خاکی کوچک واقع در اطراف دیواره غربی مسجد الاقصی شرایط برای توسعه منطقه دیوار براق (ندبه) را فراهم آورد.

به نوشته این تارنمای اینترنتی ، ساخت این پل خواست دیرین نهادهای تندروی صهیونیستی بود. در همین شرایط سازمان آثار باستانی رژیم صهیونیستی به عنوان تنها سازمانی که برای حفاریها نیاز به مجوز ندارد هم از فرصت سوء استفاده کرده و اقدام به حفاری در زیر مسجد الاقصی کرده است.



باب المغاربه نسبت به دیگر باب های مسجد الاقصی از حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار است. به گونه ای که از سال 1967 که رژیم اشغالگر قدس این ورودی را از حاکمیت خود خارج کرد و تنها به داشتن کلیدهای آن بسنده نمود تاکنون از این ورودی به وارد کردن یهودیان از این منطقه به درون صحن مسجد الاقصی اقدام کرده و همچنین جنبش افراطی صهیونیستی "امنای هیکل " از این ورودی به عنوان گذرگاهی برای اجرای برنامه های تجاوزکارانه خود در درون حرم شریف استفاده کردند.

اسرائیل درصدد است تا پل جدید را به جای پل اصلی که در فوریه سال 2004 بر اثر بارش برف تخریب شد، بسازد.

پل اصلی 75 متر بوده و از پایه دیوار استحکامی مسجد الاقصی در بخش غربی آن تا باب المغاربه امتداد داشت اما پل جدید که اسرائیل قصد ساخت آن را دارند به طول 200 متر خواهد بود و از منطقه حفاری شده در بخش جنوبی حرم مسجد الاقصی آغاز می شود.

آگاهان بر این باورند که نه تنها برای تضمین عبور و مرور نظامیان اسرائیلی و نیروهای امنیتی به صحن مسجد الاقصی بلکه باهدف ساخت گذرگاهی امن برای ورود شمار زیادی از صهیونیستها به باب المغاربه از صحن براق تا منطقه یهودی صورت می گیرد وضعیت را به نفع صهیونیستها تغییر خواهد داد.

همچنین به گفته تحلیلگران پروژه تنها به ایجاد تغییر در وضعیت موجود زیر ساختهای حرم و محیط پیرامون آن منحصر نمی شود بلکه به تغییر ریشه ای در وضعیت حمل ونقل و عبور و مرور آینده در این منطقه نیز منجر خواهد شد.



پروژه ساخت پل یاد شده توسط صهیونیستها این باور را نیز تقویت می کند که اسرائیل برای نخستین بار از سال 1967 تاکنون تلاش می کند تا وضع سیاسی و دینی موجود در حرم شریف را از طریق ساخت گذرگاهی جدید با هدف حضور شمار زیادی از یهودیان و حتی پلیس و نیروهای امنیتی در صحن حرم تغییر دهد.



قاضی القضات فلسطین به مردم فلسطین و جهان عرب و اسلام هشدار داد، فریب سخنان شهردار قدس اشغالی را نخورند.



شهرداربیت المقدس پیش ازاین درمصاحبه با رادیو اسرائیل مدعی شد که عملیات حفاری در دروازه المغاربه در اطراف مسجد الاقصی متوقف شده است .



شیخ تیسیر التمیمی اظهار داشت: چنین سخنانی برای کاهش فشار کشورهای عربی و اسلامی و بین المللی بر دولت اسرائیل به منظور توقف تخریب دیوار غربی مسجد الاقصی بیان می شود.



قاضی القضات فلسطین با تاکید اینکه مقامات اسرائیل همواره به حفاریها پیرامون مسجد الاقصی ادامه می دهند از مردم فلسطین خواست به مسجد الاقصی بروند و ارتباط خود ر ابا این مسجد قطع نکنند.



تیسیر التمیمی همچنین از ملتهای عرب و مسلمان خواست تا زمانی که نیروهای اشغالگر درخیابانها و صحن مسجد الاقصی مستقر هستند و از ورود نمازگزاران به این مسجد جلوگیری می کنند به ابراز خشم وتظاهرات اعتراض آمیز و محکوم کردن اقدامات صهیونیست ها ادامه دهند.