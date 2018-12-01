دین اسلام به فرهنگ و ارتباطات جهانی توجه عمیق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی در دیدار با رئیس و معاونان و دبیرکل اتحادیه کنفوسیوس چین خاطرنشان کرد: اسلام معتقد است که انسان‌ها باید با هر دین و مذهبی روابط انسانی و با یکدیگر همزیستی داشته باشند.

وی گفت: فرصت‌های تاریخی بین ایران و چین، بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز بین دو کشور حاکم است و ما باید به صورت عمیق‌تر و با پیوندی بیشتر این رابطه را توسعه دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد داد: یک پروژه مشترک بین میان دو دانشگاه یا دو مرکز فرهنگی ایران و چین برای مطالعه مشترک در مورد تاریخ عمیق و ریشه دار دو کشور با همه تفاصیل آن، تعریف و بعد از اتمام با دو زبان در پکن و تهران به صورت همزمانی رونمایی و با دو زبان عرضه شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به فرهنگ و ارتباطات جهانی توجه عمیق دارد، به همین دلیل سازمان ارتباطات به عنوان یک سازمان رسمی در این راستا فعالیت می‌کند.

آیت الله مبلغی با اشاره به سرنوشت مشترک بشر در دنیای کنونی گفت: وضعیت زندگی بشر به سرعت به سمتی می‌رود که اگر اختلال و اضطرابی در یک بخش از آن رخ دهد بخش‌های دیگر را نیز در برمی گیرد، گفت:

وی گفت: این منطق مشترک، شعاری اساسی به سوی شکل دادن زندگی مشترک که ریشه آن در سرنوشت مشترک است، می‌باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جاده ابریشم با همت ایران و چین بازسازی و به روزسازی شود، اظهار داشت: فراز و فرودهای تاریخی، سرمایه‌ای برای تعامل و همکاری میان ایران و چین است.

وی با اشاره به نقش جاده ابریشم در تعاملات فرهنگی دو کشور گفت: جاده ابریشم تنها تجارت نبوده بلکه با پشتوانه عمیق فرهنگی شکل گرفته وامروزه نیز در یک بستر فرهنگی می‌تواند بار دیگر، معنا پیدا کند.

آیت الله مبلغی ادامه داد: ما اگر براساس وضعیت عمیق گذشته، یک رابطه جدید گسترش یافته‌تری را آغاز کنیم، قادر خواهیم بود که تاریخ عمیق گذشته را به خدمت امروز درآوریم.

وی افزود: در گذشته بسیاری از کشورها از ارتباط ایران و چین از کانال جاده ابریشم منتفع می‌شدند و به واسطه ایران و چین، از این جاده سود می‌بردند و امروزه هم به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم با گسترش روابط خود، بسیاری از کشورها را در یک مسیر هم افزا قرار دهیم واین اقدام به معنای احیای جاده ابریشم است.