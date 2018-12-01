به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوینژاد در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی معلولان برگزار شد، اظهار داشت: مستمری مددجویان در سال ۹۶، ۳.۵ برابر افزایش یافت درحالیکه در سنوات گذشته ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان زیاد میشد.
وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا سال ۹۷، ۳۳۰ هزار نفر از پشت نوبتیها تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتهاند، این در حالی است که ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر به افراد تحت پوشش اضافه شدهاند.
نحوینژاد در مورد خانههای کوچک افزود: با جلب مشارکت نهادهای بینالمللی، بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان را آموزش دادهایم و تاکنون ۵۰ خانه کوچک در ۱۵ استان ویژه معلولان ذهنی ایجاد شده است که ۵۵۰ نفر در این خانهها زندگی میکنند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یارانه مراکز غیردولتی ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، تصریح کرد: علاوه بر افزایش یارانه در سال آینده، با توجه به تورم امسال، دولت همکاریهای لازم را برای جبران هزینههای این مراکز انجام خواهد داد.
وی در مورد آمار معلولان پشت نوبتی گفت: بر اساس سامانه اطلاعرسانی بهزیستی، نیازهای افراد در این سامانه تغییر میکند به طوری که در حال حاضر از یک میلیون پشت نوبتی با پوشش بیش از ۵۰۰ هزار نفر، تعداد آنها به ۵۰۰ هزار نفر رسیده که ۱۰۰ هزار نفر نیز با توجه به نیاز به خدمات بهداشتی، به این تعداد اضافه شدهاند و حدود ۶۰۰ هزار معلول پشت نوبتی داریم البته عمده پشت نوبتیها به دلیل مستمری بوده است.
نحوینژاد گفت: تاکنون برای تأمین سمعک به خارج از کشور وابسته بودیم و در داخل تولید نمیشد اما به تازگی متخصصین داخلی توانستهاند سمعک را تولید کنند که به زودی روانه بازار خواهد شد و به نظر میرسد با این تولیدات، پشتنوبتیها کاهش پیدا کند.
وی به هزینه سمعک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۲۰ میلیون تومان قیمت سمعک در کشور است که سمعکهای تولید داخل یک سوم حداقل قیمت را میتوانند داشته باشند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۳۴۰ هزار معلول در روستاها و مراکز صعبالعبور تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند، گفت: قصد داریم تعداد این افراد را در سال جاری افزایش دهیم.
نحوینژاد به ساخت مسکن برای خانوادههای دارای بیش از دو معلول اشاره کرد و گفت: قصد داریم اقداماتی در جهت مناسبسازی منازل مسکونی معلولان انجام دهیم به طوری که امسال ۳۰ میلیارد تومان برای مناسبسازی منازل در نظر گرفتهایم تا آنهایی که نمیتوانند از مسکن استفاده کنند، حداقل منازل مناسبسازی داشته باشند.
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