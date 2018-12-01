ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویار در خزر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، مرتضی مهران‌پور در پایان «دومین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره‌برداری منابع زنده آبی دریای خزر» که در باکو برگزار شد، افزود: ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده است.

وی یادآوری کرد: برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی در جلسه روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر در باکو، صید تجاری ماهیان خاویاری برای پنج سال ممنوع اعلام شد و هر سال هم ممنوعیت در این زمینه تمدید می‌شود.

مهران‌پور خاطرنشان کرد: در اجلاس امسال نیز تصمیم گرفته شد، حداقل تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری ادامه یابد و در جلسه آتی که سال آینده برگزار می‌شود، برای سال‌های بعد در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی درباره وضعیت ماهیان خاویاری دریای خزر اظهار داشت: گزارش ارایه شده در اجلاس باکو نشان دهنده این بود که با وجود ممنوعیت به کار گرفته شده، وضعیت ذخایر این ماهیان بهبود چندانی نداشته است.

مهران‌پور با اشاره به این که قرار شد در کار گروه علمی این کمیسیون این مساله رسیدگی شود، افزود: از ابتدای ممنوعیت صید ماهیان خاویاری بنا بود سازوکار اجرایی این موضوع تدوین شود که متاسفانه بنا به دلایلی این کار انجام نگرفته و در این کمیسیون تصمیم گرفته شد در اجلاس کار گروه علمی که قرار است در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی در روسیه برگزار شود، این مساله بار دیگر رسیدگی و این ساز و کار اجرایی هم تدوین شود.

رئیس امور بین‌الملل سازمان شیلات ایران افزود: سهمیه صید سال ۲۰۱۹ میلادی برای ماهیان خاویاری و کیلکا و گونه های مختلف برای اهداف تحقیقاتی و بازسازی ذخایر سهمیه کشورها نیز در این کمیسیون مشخص شد.

وی گفت: قرار شد صید ماهیان خاویاری فقط برای بازسازی ذخایر و امور تحقیقاتی انجام گیرد و هر گونه صید تجاری این ماهیان همچنان ممنون است و در پروتکل اجلاس هم آمده است که صادرات خاویار و گوشت این ماهیان برای سال ۲۰۱۹ میلادی صفر و ممنوع است.

مهران‌پور درباره نتایج دومین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره‌برداری منابع زنده آبی دریای خزر در باکو، گفت: در سال ۱۳۹۳ موافقتنامه جدید حفاظت و بهره‌برداری از منابع زنده دریای خزر در آستاراخان روسیه همزمان با اجلاس روسای جمهوری امضا و یک کمیسیون جدید تاسیس شد که در قالب آن پارسال اجلاس قبلی این کمیسیون برگزار شد.

رییس گروه امور بین‌الملل سازمان شیلات ایران افزود: اجرای موافقتنامه مبارزه با صید غیرمجاز آبزیان در دریای خزر که تاکنون سه جلسه در این زمینه در ترکمنستان برگزار شده است، در اجلاس باکو نیز بررسی و قرار شد که در جلسه بعدی مذاکرات در این زمینه ادامه پیدا کند.

وی افزود: در عرصه علمی یک کار گروه در قالب این کمیسیون تشکیل و بنا شد و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی اولین جلسه این کار گروه در روسیه برگزار می‌شود.

این مسوول، گزارش کشورها درباره عملکرد صیادی و بازسازی ذخایر در سال ۲۰۱۷ میلادی را از موضوعات دومین اجلاس کمیسیون عنوان کرد و فعالیت کمیسیون حفاظت و بهره‌برداری منابع زنده آبی دریای خزر را اثربخش خواند و گفت: این تنها نهادی است که در کشورهای حاشیه خزر در رابطه با مسایل شیلاتی فعالیت دارد و در پنج کشور مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته و باید تلاش شود که این کمیسیون جایگاه بهتری پیدا کند.

رئیس گروه امور بین الملل و سازمان تخصصی شیلات ایران گفت: در این اجلاس مصوب شده که نماینده کمیسیون از این پس در جلسات بین المللی مثل فائو، سایتس و کنوانسیون تهران حضور داشته باشد.

مهران‌پور همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی طبق آیین نامه کمیسیون، ریاست دوره ای به مدت دو سال به جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود و جلسات کمیسیون در ایران برگزار خواهد شد.

وی در باره همکاری با نهادهای بین المللی مربوطه در زمینه حفظ منابع زنده آبی خزر گفت: در پروتکل دومین اجلاس این کمیسیون از همکاری و کمک سازمان های بین المللی و بخصوص فائو با کشورهای حاشیه خزر در این زمینه استقبال شده است.

مهران‌پور همچنین یادآور شد که فائو در زمینه حفاظت بهینه ذخایر آبزی دریای خزر طرحی هم دارد و بنابر این کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر از این همکاری استقبال می‌کند.

به گزارش مهر، نمایندگان پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان، طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه این هفته برای بررسی راهکارهای حفاظت بهینه منابع زنده دریای خزر و همکاری‌های مشترک در «دومین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر» در باکو گردهم آمدند.