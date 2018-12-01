به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه همایش بزرگ فرماندهان و اعضای بسیج وزارت دفاع که در شهرک امام خمینی (ره) تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی امسال به شکل ویژه‌ای برگزار می شود زیرا همه دستگاه‌ها مصمم هستند که بخش بزرگی از توان و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: وزارت دفاع هم دستاوردهای خوبی در بخش های زمینی، ماهواره ای، دریانوردی و دیگر عرصه ها دارد که در دهه فجر از آنها رونمایی می شود.

امیر حاتمی، کارکرد اصلی بسیج در وزارت دفاع را سرعت دادن و تعمیق ماموریت ها دانست و گفت: وزارت دفاع در سال های گذشته هدایای بسیار خوبی به مردم اهدا کرد. روحیه بسیجی در رسیدن به خط تولید هواپیمای کوثر، هواپیمای آتش نشان، خودرو زرهی، موشک و انواع رادار ها نقش موثر داشته است.

وی گفت: دشمن برنامه‌ریزی کرده بود که با حضور تروریست ها در منطقه دائما ناامنی ایجاد کند. آن ها انواع جنایت ها را مرتکب شدند و از سلاح شیمیایی استفاده کردند، البته امروز همه می‌دانند تمام این جنایت‌ها با حمایت آمریکا انجام می‌شود اما آنچه این توطئه ها را خنثی می کند، عزم مردم و نیروهای مسلح ملت ها به ویژه سوریه و عراق بود.