کسب ۲ مدال طلا و برنز مسابقات جودوی کشور توسط بانوان نهاوندی

مهرداد سعدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ بانوی نهاوندی که در قالب تیم جودوی استان همدان در مسابقات کشوری جودو شرکت کرد ه اند همچون ادوار گذشته خوش درخشیدند و حائز رتبه‌های برتر شدند.

وی با اشاره به اینکه این دور از مسابقات در استان یزد برگزار شد، گفت: در این مسابقات ترانه امرائی موفق به کسب مدال طلا و عسل کاویان مهر نیز موفق به کسب مدال برنز در بخش نونهالان شد.

رئیس اداره ورزش نهاوند در ادامه از قهرمانی تیم نهاوند در مسابقات چهارجانبه فایت اسپرت کیک بوکسینگ آقایان به مربیگری حسین سنگ سفیدی خبر داد و گفت: این مسابقات صبح جمعه گذشته با حضور تیم‌های نهاوند، فامنین، همدان و البرز در کانون بسیج جوانان شهرستان نهاوند برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات تیم‌های فامنین و همدان به ترتیب دوم و سوم شدند، گفت: فامنین در قسمت هنرهای فردی به مقام نخست رسید.