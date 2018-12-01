اوشین زنده است/ یک اشتباه یا عمد تکراری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که اعلام شد هارو آکاگی بازیگر کهنه کار ژاپنی و یکی از بازیگران نقش های فرعی سریال «سال های دور از خانه» در ۹۴ سالگی از دنیا رفت برخی از خبرگزاری های داخلی با اعلام درگذشت یکی از بازیگران سریال خاطره انگیز «سال های دور از خانه» این خبر را در کشور ما بازتاب دادند اما بلافاصله بعد از مخابره شدن این خبر بسیاری از خبرگزاری های داخلی برای برجسته تر کردن این خبر تصمیم گرفتند بازیگر فرعی سریال را که گویا جذابیت رسانه ای کم تری داشت تبدیل به خود اوشین کنند تا خبر به سرعت به یکی از خبرهای داغ سینمایی روز تبدیل شود.

سریال خاطره انگیز «اوشین» که در کشور ما با نام «سال‌های دور از خانه» در دهه ۶۰ هجری پخش می شد، داستان زنی به نام اوشین تانوکورا را روایت می کرد که در سنین پیری خاطرات زندگی سختش از زمان کودکی تا بزرگسالی را تعریف می کرد.

در این سریال سه بازیگر به نام های آیاکو کوبایاشی (۶ تا ۱۰ سالگی)، یوکو تاناکا (۱۶ تا ۴۶ سالگی) و نوبوکو اوتاوا (۵۰ تا ۸۴ سالگی) ایفاگر نقش اوشین در سنین مختلف بودند که از میان آنها تنها نوبوکو اوتاوا از دنیا رفته است. اوتاوا سال ۱۹۹۴ در ۷۰ سالگی از دنیا رفت.

اما چرا در کشور ما برای دیدن شدن خبر، روزی بازیگر ایفاگر نقش لین چان در سریال «جنگجویان کوهستان» و روزی بازیگر نقش اوشین تاناکورا را به کام مرگ می فرستند جای بحث طولانی دارد و البته این مرگ خواهی ها منحصر به شخصیت های سریال های شرقی نیست و به بازیگران مشهور و صاحب نام کشور خودمان نیز سرایت کرده است. امید است که این رویه نادرست دیده شدن به هر قیمت در کشور ما روزی از بین برود.