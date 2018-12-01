نمایشگاه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر شنبه نمایشگاه آثار برگزیده چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت افتتاح شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد گیلان در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگا مهر اظهار کرد: در پایان مهلت تعیین شده برای ارسال آثار که ۳۰ آبان ماه امسال بوده ۶۳۹ اثر از ۱۵۵ شرکت کننده به دبیرخانه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان ارسال شد.

سید امیر مصباح با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۵۶ اثر برگزیده از میان آثار ارسالی به نمایش عمومی گذاشته شده است، گفت: علاقمندان می توانند از امروز تا ۱۶ آذر ماه با مراجعه به نگارخانه مارلیک آثار به نمایش گذاشته شده را بازدید کنند.

وی در ادامه بیشترین آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره را منظره و فیگور و در قالب سبک اکسپرسیونیسم عنوان و بیان کرد: اختتامیه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان نیز روز ۱۶ آذرماه امسال از ساعت ۱۶ الی ۱۸ عصر در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء رشت برگزار می شود.

به گفته مصباح هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی استعدادهای گیلان و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت‌های هنری هنرمندان این استان است.

وی با بیان اینکه در پایان این جشنواره به سه اثر برگزیده به انتخاب داوران جوایزی اهدا می شود، گفت: آقایان عبدالحمید پازوکی، کامبیز موسوی‌اقدم و باوند بهپور به عنوان سه داور ملی چهارمین جشنواره دوسالانه نقاشی گیلان حضور خواهند داشت.