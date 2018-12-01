وقت شناسی از آثار توجه به فریضه نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در اجلاس نماز و همایش منطقه ای زکات اظهار داشت: ادا کردن فریضه نماز و بویژه به شکل جماعت همواره مورد توصیه ائمه معصومین (ع) بوده و هرچه اهتمام و توجه نسبت به انجام آن بیشتر باشد، جامعه از آسیب ها و کج روی ها مصون می ماند.

وی افزود: اگر بتوانیم به ابعاد گوناگون این فریضه اشراف پیدا کنیم، به عمق و حقیقت آن پی برده و می توانیم روز به روز در جهت قرب الهی گام برداریم.

استاندار ایلام تاکید کرد: بدون شک اعتقاد نداشتن به زندگی اخروی و روز رستاخیز زندگی انسان را دچار پوچی می کند و احساس می کند که در این زندگی مادی نمی تواند به خواسته های درونی خود دست یابد.

سلیمانی دشتکی افزود: متاسفانه بشر امروز گرفتار توطئه های مستکبران عالم برای دوری از ارزش های الهی و غرق در جور و ستم ظالمان است و انسان های آزاده باید با تاسی به معنویت خود را در مقابل این عصیانگری ها مجهز کنند.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین فرائضی که می تواند در این امر به کمک بشریت بیاید، برپا داشتن نماز است چراکه در نماز انسان با خدا صحبت می کند و در مقابل در هنگام تطاوت قرآن کریم خداوند متعادل با انسان سخن می گوید.

استاندار ایلام یادآور شد: یکی از فلسفه های نماز وقت شناسی است که اگر به موقع انجام گیرد نتیجه مثبتی به همراه دارد و چنین توجهی چندین بار در شبانه روز علاوه بر وظیفه شناسی توجه به آخرت است.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: جای جای و اجزاء مختلف نماز دارای اسرار مختلف است که هرچه با خلوص بیشتری آنرا بپا داریم، بهتر می توانیم به معارف والای الهی دست پیدا کنیم.