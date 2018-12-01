مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز در استان های واقع در شمال غرب، برخی نقاط غرب، غرب سواحل خزر و استان های واقع در دامنه های البرز غربی بارش باران، وزش باد و در مناطق کوهستانی و سردسیر شمال غرب و غرب بارش برف و در استان های واقع در دامنه های البرز مرکزی و زاگرس مرکزی، در استان های تهران، البرز، قزوین، قم و مرکزی بارش پراکنده پیش بینی می شود.

احد وظیفه تصریح کرد: امروز شدت بارش ها در آذربایجان شرقی و غربی و غرب استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان است.

وی ادامه داد: فردا یکشنبه بارش پراکنده در برخی نقاط شمال غرب، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز غربی و مرکزی، سواحل شمالی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ خواهد داد که تا ظهر این روز بارش در شمال غرب و دامنه های البرز غربی و مرکزی قطع می شود.

به گفته وظیفه، از روز دوشنبه تا چهارشنبه شاهد افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی خواهیم بود.

هوای تهران امروز نیمه ابری، گاهی وزش باد، در اواخر ابر افزایش ابر و فردا نیمه ابری، گاهی ابری و بارش پراکنده، به تدریج کاهش ابر در بعدازظهر و وزش باد پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت امروز به ترتیب ۱۷ و ۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.