تحریم، تروریسم اقتصادی و راهبرد ضد توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن ریزی عضو هیئت پارلمانی APA ایران که در سفری به ترکیه در یازدهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی حضور یافته است صبح امروز (شنبه ۱۰ آذر ماه) در نشست کمیته اقتصادی این اجلاس به سخنرانی پرداخت و گفت: در بسیاری از اظهارات مطرح شده در نشست استانبول بحث همگرایی در آسیا مطرح شد که زمینه همکاری‌های گسترده را فراهم می‌سازد. دوستان من، این همگرایی باید از یک نقطه‌ای شروع شود، منطقه اسیا از نظر جغرافیای سیاسی و اقتصادی از مناطق مهم و حساس جهان محسوب می‌شود و دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده اقتصادی برای انجام مبادلات و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: فضای عمومی سیاسی در آسیا با توجه به شرایط خاص حاکم و تنش‌های ریشه‌دار و سیاسی میان بعضی کشورهای آسیایی که در بسیاری از موارد، دخالت‌های فرامنطقه‌ای عامل اصلی آن هستند مجال و فرصتی برای ایجاد گفتمان همگرایی نمی‌دهد.

همکاری های اقتصادی، تجاری و توریسم نقطه عزیمت همگرایی در آسیا است

وی تاکید کرد: به نظر بنده و بسیاری از نمایندگان کشورهای عضو APA که با آنها دیدار داشتم، همکاری در عرصه سیاست های عادی و غیرحساس مثل همکاری‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و توریسم نقطع عزیمت همگرایی در آسیا است. این عرصه‌ها مناقشه‌برانگیز نبوده و از حساسیت کمتری برخوردارند و زبان مشترک بر این عرصه‌ها حاکم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای عضو APA باید برای تقویت فضای همگرایی آسیا در زمینه گسترش همکاری و تقویت مناسبات اقتصادی کار کنند، اظهار داشت: گسترش ارتباطات و مناسبات اقتصادی و توریسم میان کشورهای آسیایی نه تنها موجبات تقویت همکاری اقتصادی جهت طراحی سناریوی کلان اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری موثر منطقه‌ای و بین منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، امنیت غذایی و انرژی می‌شود بلکه منجر به همگرایی‌های بیشتر سیاسی، فرهنگی و همدلی بیشتر و در نهایت کاهش آسیب‌پذیری در مقابل چالش‌هایی چون تروریسم، رفتارهای یکجانبه‌گرایانه و زورگویانه مثل تحریم و در مقابل توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بزرگتر و گسترده تر برای تقویت مقاومت در برابر بحران‌های آینده خواهد شد.

وی ادامه داد: بدون گسترش تعاملات و مناسبات معنادار منطقه‌ای و استفاده اثرگذار و بهینه از ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی، پاسخگویی به مسائل امنیتی و مقابله با تروریسم، تحریم (که نوعی تروریسم اقتصادی و یک راهبرد ضد توسعه و ضد مردمی است) و یا هر عامل برهم زننده امنیت و صلح و توسعه پایدار در آسیا، سخت است. بنابراین مزایای همگرایی اقتصادی قاره‌ای می‌تواند اعضا را به تداوم همکاری و تعمیم آن به دیگر عرصه‌ها ترغیب کند و مبنایی برای همکاری‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیایی فراهم سازد.

عضو پارلمان APA ایران خاطر نشان کرد: پیشبرد این سیاست و راهبرد و ایجاد یک چارچوب قانونی و سیاست‌گذاری امیدوارکننده برای شبکه‌سازی این روابط در قاره آسیا، پشتیبانی قانونی و اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند افق همگرایی را در بین کشورهای مختلف آسیا ترسیم نماید که اصل اساسی صلح و توسعه پایدار و همه جانبه است و رمز پایدار و ماندگاری تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن پیشنهاد APA در این مهم قرار دارد.