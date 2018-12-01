به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی ظهر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان با دانشجویان در اردبیل تصریح کرد: طبق تسهیل‌نامه به امضا رسیده در ۲۲ مرداد ۹۲ تعیین حق‌آبه ارس توسط مسئولان استانی و کشوری مورد توافق قرار گرفته و در آن حق عرفی موجود اردبیل لحاظ نگردید تا در خصوص برخورداری این استان از حق‌آبه رودخانه‌های قزل‌اوزون و ارس اجحاف شده باشد.

به گفته وی با پیگیری‌های مستمر نمایندگان اردبیل در مجلس به احقاق حق‌آبه ارس بدون ایجاد چالش و مشکل امیدوار هستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارگیری ۴۳ درصدی رود ارس در کشور ارمنستان، اضافه کرد: با توجه به اینکه ۴۰۰ هکتار از این رودخانه در اراضی کشور ارمنستان توسط شرکت‌های آمریکایی مدیریت شده و برای کنترل آب در ترکیه نیز سدهایی احداث می‌شود باید نگاهی فراملی به موضوع آب در منطقه داشت.

کریمی تصریح کرد: رسالت خطیر نمایندگی از شهید مدرس اقتباس شده و برای پیگیری مطالبات مردم و صیانت از کشور باید مدرس‌گونه عمل کرد.

وی افزود: راه‌آهن اردبیل از جمله پروژه‌های رها شده در کشور بود که از اعتبار ۴ میلیارد تومانی به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و هم‌اکنون جزو پروژه‌های دارای اولویت دولت محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از اعتبارات دولتی در سطح کشور با کاهش ۳۰ درصدی همراه بود، اما از مسیر اعتبارات ملی در حوزه راه شاهد افزایش بیش از صد درصدی اعتبارات در اردبیل بودیم.

کریمی یادآور شد: به منظور نگهداری مناسب و فروش به موقع سیب زمینی، ظرفیت های انبار و نگهداری این محصول مهم اقتصادی و کشاورزی با ارائه تسهیلات مناسب به سرمایه‌گذاران افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تذکر، سوال و استیضاح از ابزارهای قانونی مجلس برای برخورد با مشکلات و کمبودها است، افزود: پیگیری مطالبات مردم با اتکا به این سه اهرم انجام پذیرفته و تا جایی که قانون اجازه و اختیار داده باشد، نمایندگان در تلاش برای رفع نواقص خواهند بود و طرح شائبه کم‌کاری نمایندگان در مجلس صحیح نیست.