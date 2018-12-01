۶ میلیون نفر از جوانان تحصیل کرده کشور بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خدادادی ظهر امروز شنبه در همایش گفتمان سازی برای اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در سالن ورزشی دوهزار نفری تختی ملکان افزود: ۵۰ درصد ملاقات ها و نامه های ارسالی به نمایندگان مجلس مربوط به درخواست شغل اکثرا برای افراد تحصیل کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیکاری جوانان را عامل اصلی آسیب های اجتماعی در کشور دانست و گفت: بیش از ۶ میلیون جوان اکثرا دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور شغل ندارند و بیکار هستند.

وی همچنین دسترسی آسان به موادمخدر را یکی دیگر از عوامل افزایش تعداد افراد معتاد در کشور دانست و افزود: در برخی استان ها از جمله استان تهران تهیه مواد مخدر آسان تر از تهیه خواربار از سوپرمارکت ها می باشد.

وی نسبت به وجود حدود ۶ میلیون معتاد در کشور هشدار داد و افزود:اعتیاد تاثیر بسیار بالایی در سایر آسیب های اجتماعی دارد به طوری که عامل ۵۵ درصد عامل طلاق، ۳۷ درصد قتل، ۲۳ درصد خشونت و ۴۰ درصد سرقت معضل اعتیاد می باشد.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای با بیان اینکه خانواده ها مواظب فرزندان خود باشند تا خدای ناکرده در دام اعتیاد گرفتار نشوند افزود: ۵ ملیون و ۱۰۰ در حال حاضر در کشور معتاد وجود دارد و بین ۵ تا ۷ میلیون نفر حداقل یک بار اعتیاد را تجربه کرده اند و این آمار تکان دهنده و بالایی است.

افزایش جمعیت معتادان تحصیل کرده

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس در ادامه از دو برابر شدن جمعیت معتاد در بین زنان کشور طی ۶ سال گذشته اظهار تاسف کردو گفت:در سال ۹۰ تا ۹۱ فقط ۵ درصد معتادان را خانم ها تشکیل می دادند که این آمار امروز به ۱۰ درصد افزایش یافته و متاسفانه طی ۶ سال گذشته دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه استان آذربایجان شرقی از لحاظ رشد جمعیت معتاد در وضعیت خوبی به سر می برد افزود:از لحاظ شیوع جمعیت معتاد استان های فارس، خوزستان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، کرمان در رده های بالا و استان های اردبیل و یزد و آذربایجان شرقی در رده های پایین قرار دارند.

وی همچنین از افزایش جمعیت معتادان تحصیل کرده نیز اظهار ناخرسندی کرد و گفت:در سال ۸۴ تعداد ۸ درصد معتادین بالای دیپلم بودند در حال حاضر به ۲۵ درصد افزایش یافته است و سه برابر شده است.

خدادادی ادامه داد:همچنین در سال ۸۲ مردم تریک و شیره و هروئین مصرف می کردند که در حال حاضر بیشتر از قرص های روان گردان استفاده می کنند و نگران کننده است.

وی با بیان اینکه شهرستان ملکان جزو شهرستان های است که کمترین آسیب های اجتماعی را دارد اظهار کرد: مردم ملکان به تولید و کار مشغول هستند و افتخار می کنم علیرغم مشکلات مردم بنده جزو معدود نمایندگانی هستم که درخواست کمک مالی از بنده نمی شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی از کشورهایی است که بیشترین شهدا و جانبازان را در راه مبارزه با موادمخدر تقدیم کرده است.

خدادادی بر تقویت نظارتی در مرزهای شرق کشور و از جمله بستن مرزها را پیشنهاد داد و گفت در مجلس های پنجم و ششم طرح مسدوسازی مرزها به تصویب رسیده و باید در امتداد مرز شرق کشور این طرح اجرایی شود.