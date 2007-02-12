فرانسه گفتگو با ایران را به تعلیق غنی سازی منوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه "دنیس سیمونو" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت : اجرای مذاکرات با ایران درباره مسئله هسته ای این کشور تنها بعد از تعلیق روند غنی سازی اورانیوم و پاسخ تهران به مطالبات جامعه بین المللی میسر است.

وی خواستار پاسخ سریع ایران به مطالبات بین المللی شد و بار دیگر آمادگی برای اجرای مذاکرات با ایران درخصوص برنامه هسته ای این کشور را در صورت توقف غنی سازی مطرح کرد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که دو گزینه همکاری با جامعه بین المللی و یا روبرو شدن با انزوای بیشتر بین المللی پیش روی دولت ایران قرار دارد.