پوستر «خروس لاری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «خروس لاری» به کارگردانی امید سهرابی که توسط محمدصادق زرجویان طراحی شده، همزمان با آغاز اجرای عمومی این نمایش در تماشاخانه ایرانشهر منتشر شد.

نمایش «خروس لاری» نوشته و کارگردانی امید سهرابی از روز جمعه ۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.

در این اثر نمایشی عاطفه رضوی، نازنین بیاتی، الناز حبیبی، سوگل خلیق، سوده شرحی، مهسا ایرج پور، یاسمن ادیبی، سیمین کرامتی و امیرحسین رستمی به ایفای نقش می پردازند.

نورالدین حیدری ماهر مجری طرح «خروس لاری» است.