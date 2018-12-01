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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

رئیس سازمان جنگلها عنوان کرد:

اتمام کاداستر جنگل های کشور تا پایان سال جاری

اتمام کاداستر جنگل های کشور تا پایان سال جاری

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تا پایان سال جاری کاداستر جنگل های کشور به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری تاکید کرد: اقدامات سازه‌ای و مکانیکی پروژه های آبخیزداری باید تا پایان آذرماه در کلیه استان ها به انجام برسد تا بتوانند باران های پاییزی را استحصال و مورد بهره برداری قرار دهند.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: کارشناسان ستادی به استان ها سفر کنند تا ضمن نظارت و ارزیابی، از میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها گزارش ارائه نمایند.

وی همچنین در این نشست مهمترین دغدغه سازمان جنگل ها را در منطقه شمال  کشور حفاظت از جنگل ها برشمرد و به مبارزه با آفات و امراض جنگلی، غنی سازی جنگل ها و جنگل کاری با مشارکت مردم و جوامع محلی تاکید کرد.

کد مطلب 4472926

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