اتمام کاداستر جنگل های کشور تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری تاکید کرد: اقدامات سازه‌ای و مکانیکی پروژه های آبخیزداری باید تا پایان آذرماه در کلیه استان ها به انجام برسد تا بتوانند باران های پاییزی را استحصال و مورد بهره برداری قرار دهند.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: کارشناسان ستادی به استان ها سفر کنند تا ضمن نظارت و ارزیابی، از میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها گزارش ارائه نمایند.

وی همچنین در این نشست مهمترین دغدغه سازمان جنگل ها را در منطقه شمال کشور حفاظت از جنگل ها برشمرد و به مبارزه با آفات و امراض جنگلی، غنی سازی جنگل ها و جنگل کاری با مشارکت مردم و جوامع محلی تاکید کرد.