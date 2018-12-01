بازداشت ۱۰۷ نفر در دور جدید اعتراضات فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پاریس پایتخت فرانسه امروز شنبه بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی بود.

در همین رابطه دست کم ۱۰۷ نفر از معترضین بازداشت شده اند.

امروز شنبه خیابان های پاریس بار دیگر صحنه حضور جلیقه زردها و سرکوب آنها از سوی نیروهای پلیس بود.

پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور استفاده کرده است.

اعتراضات فرانسه در واکنش به افزایش قیمت سوخت آغاز شد. این اعتراضات که به تظاهرات «جلیقه زردها» موسوم شده، از کانال احزاب و سندیکاهای سنتی فرانسه شکل نگرفته است.

جلیقه زردها می گویند دلایل اصلی تظاهرات شان، افزایش مالیات بر فرآورده های نفتی، افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید است.

قیمت گازوئیل که عمومی‌ترین سوخت مصرفی در خودروهای فرانسه است در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و به طور متوسط به ۱،۵۱ یورو در هر لیتر رسیده است.

دلیل این افزایش بالا رفتن قیمت جهانی نفت در ۱۲ ماه گذشته پیش از سقوط اخیر و همچنین مالیات مازادی است که دولت امانوئل ماکرون برای حمایت از کمپین خودرو سالم و سوخت سالم بر مواد هیدروکربن در سال جاری میلادی قرار داده که به ازای هر لیتر گازوئیل حدود هفت و نیم و برای هر لیتر بنزین حدود چهار سنت بر قیمت عادی سوخت افزوده است.

رئیس جمهور فرانسه افزایش سه چهارمی قیمت نفت را دلیل اصلی افزایش هزینه سوخت اعلام کرده و افزایش مالیات سوخت‌های فسیلی را فشاری برای سرمایه‌گذاری جهت رسیدن به سوخت‌های جدید و سالم‌تر اعلام کرده است.

رسانه‌های فرانسوی نارضایتی عمومی ازعدم رعایت عدالت اجتماعی را از دلایل کلی این اعتراضات و حمایت از آن برمی‌شمرند.