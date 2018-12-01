پیروزی تیم کشتی آزاد ایران برابر آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام الروسا از صبح امروز به صورت تیم به تیم و در اوزان المپیکی در شهر مسکو روسیه آغاز شده که تیم ایران در نخستین مصاف خود با نتیجه ۵ بر یک تیم آذربایجان را شکست داد.

نادر حاج آقانیا، پیمان بیابانی، احمد بذری قلعه ، عباس فروتن و یداله محبی نفرات پیروز تیم ایران در این مسابقه بودند و تنها امیرحسین کاووسی نتیجه را به حریفش واگذار کرد.

تیم ایران امروز در دور دوم استراحت دارد و باید در دور سوم با ازبکستان و سپس در دور چهارم با تیم میزبان یعنی روسیه روبرو شود. تیم ایران فردا در دور پنجم با تیم گرجستان مسابقه می دهد.

این مسابقات در دو روز با حضور تیم های ایران، روسیه، ازبکستان، گرجستان و آذربایجان برگزار می شود.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران بر عهده غلامرضا محمدی است و این مسابقات نخستین میدان بین المللی این سرمربی در آغاز سرمربیگری تیم ملی است.