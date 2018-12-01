۲۱ عضو طالبان در ولایت بدخشان افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، دفتر رسانه‌ای لشکر ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در پی حمله هوایی به دره خستک شهرستان جرم واقع در ولایت بدخشان در شمال شرق این کشور، ۱۸ عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه به نام مولوی محبوب کشته و ۳ فرد دیگر نیز زخمی شده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که در حمله هوایی مذکور یک قرارگاه، دو موضع، ۳ خودرو و مقادیری سلاح و تجهیزات طالبان منهدم شده اند.

به گزارش افق، مقامات امنیتی افغانستان ساعاتی پیش نیز از کشته شدن ۱۱ عضو طالبان از جمله ۳ فرمانده ارشد این گروه در حملات هوایی نیروهای حمایت قاطع ناتو، در ولایت فراه خبر داده بودند.