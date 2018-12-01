به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ارتش چین در خصوص حضور ناو جنگی آمریکا در دریای چین جنوبی هشدار داد و اعلام کرد: نیروهای هوائی و دریائی چین به یک ناو جنگی آمریکا هشدار داده‌اند تا دریای چین جنوبی را تَرک کند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهی جبهه جنوبی ارتش چین در این خصوص اعلام کرد که یک ناو آمریکایی بدون مجوز از دولت چین به جزایر پاراسل نزدیک شده است.

این در حالیست که ناو جنگی یواس‌اس چانسلرسوئیل اوائل هفته گذشته به نزدیکی جزایر پاراسل رفت که این اقدام باعث اعتراض دیپلماتیک چین شد.

در حالیکه آمریکا مدعی است ناوهایش می‌توانند در آب‌های بین‌المللی حرکت و فعالیت داشته باشند، مقامات چینی بارها از گشت‌زنی آن ها در دریای چین جنوبی ابراز نگرانی کرده‌اند.

گفتنی است، ارتش چین دو روز پیش و در پی عبور ۲ فروند کشتی آمریکایی از تنگه تایوان نیز اعلام کرده بود که کشتی‌ها و هواپیماهای خود را به منظور زیر نظر گرفتن این کشتی ها و هشدار به آنها به این منطقه اعزام کرده است. آمریکا برای سومین بار طی سال میلادی جاری، در اقدامی ۲ فروند کشتی نیروی دریایی خود را به تنگه تایوان اعزام کرده بود.

این اقدام به همان اندازه که از سوی چین منفی ارزیابی شد؛ از سوی تایوان که رسماً بخشی از تمامیت ارضی چین است اما تمایلات جدایی‌طلبانه دارد، نوعی اقدام حمایتگرایانه به حساب آمد.

ناوگان اقیانوس آرام آمریکا، اقدام خود را در راستای حق آزادی کشتیرانی در ایندو- پاسیفیک توجیه کرد.

اما وزارت خارجه چین از بابت عبور این ۲ کشتی از تنگه تایوان، ابراز نگرانی کرد. این وزارتخانه همچنین به آمریکا توصیه کرد در خصوص مسئله تایوان، سنجیده و محتاطانه عمل کند.

پکن با استناد به اصل «چین واحد»، تایوان را بخشی از تمامیت ارضی خود می‌داند و بارها به آمریکا در خصوص احترام به این اصل هشدار داده است.