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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۷

هفته چهاردهم لیگ برتر؛

پیروزی تراکتور مقابل پارس جنوبی/ تبریزی‌ها جای پرسپولیس را گرفتند

پیروزی تراکتور مقابل پارس جنوبی/ تبریزی‌ها جای پرسپولیس را گرفتند

تیم فوتبال تراکتورسازی با برتری برابر پارس جنوبی در هفته چهاردهم لیگ برتر، جای سرخپوشان تهرانی در رده سوم جدول را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی باقی مانده از هفته چهاردهم لیگ برتر تیم تراکتورسازی در شهر جم مهمان پارس جنوبی بود که در پایان با شکست دادن میزبانش بار دیگر رده سوم جدول را در اختیار گرفت.

مهدی مهدی پور در دقیقه ۷۷ بازی تک گل شاگردان تقوی را به ثمر رساند تا تیم میهمان با پیروزی میدان را ترک کند.

تراکتورسازی با این پیروزی ۲۶ امتیازی شد و به رده سوم جدول بازگشت و جای پرسپولیس را گرفت تا شاگردان برانکو با دو بازی کمتر به رده چهارم سقوط کنند. پارس جنوبی جم با ۱۹ امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 4473028

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