دیدار ترامپ و مرکل در حاشیه نشست امروز گروه- ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده دولت آلمان امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: آنگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار است تا ساعاتی دیگر در حاشیه نشست امروز گروه- ۲۰ در آرژانتین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و رایزنی داشته باشند.

بر اساس اعلام وی، این دیدار برای دیروز جمعه برنامه ریزی شده بود؛ اما با توجه با تأخیر ورود صدراعظم آلمان به دلیل نقص فنی در هواپیمای وی، دیدار مذکور لغو شد و قرار است تا ساعاتی دیگر برگزار شود.

نماینده دولت آلمان در این خصوص افزود: دیدار سران برلین و واشنگتن حدود ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.