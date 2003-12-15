بازي با پرسپوليس براي ما حيثيتي است

نريمان افشاريان مديرعامل باشگاه پگاه گيلان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: ما در اين بازي مي خواهيم ثابت كنيم در هفته اول ليگ شايسته چنين شكستي نبوديم و آن بازي تنها يك اتفاق بود و از همين رو تمام بازيكنان پگاه با انگيزه اي بالا براي اين بازي لحظه شماري مي كنند .

افشاريان با اشاره به نتايج ضعيف تيم پگاه در هفته هاي اخير تاكيد كرد : مطمئن باشيد پس از دو شكست متوالي برابر فولاد خوزستان و استقلال كه معتقدم هرگز مستحق شكست در اين بازي ها نبوديم ، اجازه نخواهيم داد براي بار سوم نيز چنين اتفاقي تكرار شود .

وي درباره ارزيابي اش درباره نتايج نيم فصل اول تيم پگاه گفت : هدف ما از ابتداي اين فصل رقابت هاي ليگ برتر برخورداري از حاشيه امنيت در جدول و نداشتن استرس سقوط بوده است و با سرمايه گذاري كه در اين فصل داشتيم اعتقاد داريم در اولين سال حضورد ليگ برتر از تيم هاي صاحب امكاناتي نظير سپاهان ، استقلال اهواز و پيكان نتايج بهتري داشتيم ، هرچند اعتقاد دارم مي توانستيم نتايجي بهتر از اين نيز كسب كنيم .

افشاريان در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه چرا هرهفته شايعاتي درباره تغيير كادر فني تيم پگاه وجود دارد گفت : اين از لطف دوستان مطبوعاتي مااست كه نمي دانم به چه دليل بر تغيير كادر فني تيم پگاه اصرار دارند . درحال حاضرهيچ ضرب الاجلي براي تغييرآقاي جهانپور وجود ندارد و ايشان همچنان در سمت خود ادامه كار خواهند داد . البته براي هيچ مسووليتي امنيت شغلي وجود ندارد و اين مسئله در مورد من مدير عامل هم وجود دارد .