به گزارش خبرگزاری مهر، با ادامه و تشدید دامنه اعتراضات مردمی در سراسر فرانسه که امروز شنبه وارد سومین هفته خود شده است، معترضان خشمگین در پاریس تعدادی از خودروها را به آتش کشیدند و مراکز تجاری را تخریب کرده اند. ۱۲ خودرو به آتش کشیده شده است. تعداد معترضان به ۷۵ هزار نفر رسیده است.

با تشدید اعتراضات مردمی در سراسر فرانسه، معترضان خشمگین در پاریس به نزدیکی کاخ‌ ریاست جمهوری فرانسه (کاخ‌الیزه) رسیدند.

در همین رابطه، پلیس فرانسه نیز از زخمی شدن ۹۲ فرانسوی از جمله ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی و بازداشت ۱۸۳ نفر در جریان اعتراضات امروز در این کشور خبر داده است.

رسانه های فرانسوی از بسته شدن بیش از ۱۹ ایستگاه مترور در پاریس به علت تظاهرات جلیقه زردها خبر دادند.

العربیه اعلام کرد که پلیس فرانسه ۱۰ هزار نیروی خود را برای رویارویی با معترضان فرا خوانده است.

این منابع اعلام کردند که شماری از جمله نیروهای امنیتی در جریان درگیری ها زخمی شده اند. تنها در پاریس ۶۵ نفر زخمی شده اند که ۱۱ نفر از آنها را نیروهای امنیتی تشکیل می دهند.

نیروهای امنیتی تظاهرات کنندگان را با گاز اشک آور هدف قرار دادند.

خیابان شانزالیزه شاهد درگیری شدید میان نیروهای پلیس فرانسه و معترضان است.

معترضان پروازهای فرودگاه نانت در غرب پاریس را برای مدتی کوتاه مختل کردند و یکی ازساختمان ها را در پاریس به آتش کشیدند.

بر اساس اعلام منابع خبری، ستون هائی از دود پاریس پایتخت فرانسه را فراگرفته است.

به گزارش العربیه، تظاهرات کنندگان با حمله به یکی از پاسگاه های پلیس در حومه این شهر آن را به محاصره درآورده اند.

از پاریس نیز خبر می رسد، برخی از معترضان به تعدادی از فروشگاه ها حمله‌ور شده اند.

«ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه نیز ساعاتی پیش در اظهاراتی پیرامون اعتراضات مردمی امروز در سراسر این کشور اعلام کرد: شمار افراد شرکت‌ کننده در تظاهرات امروز شنبه ۳۶ هزار نفر بوده است. این آمار برای شهر پاریس ۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. پلیس فرانسه نیز تاکنون ۱۰۷ نفر را بازداشت کرده‌ است.

این در حالیست که رسانه های خبری هم اکنون در گزارشی اعلام کردند که شمار بازداشتی‌ های این اعتراضات به ۱۴۰ نفر رسیده است.

پلیس فرانسه نیز هم اکنون اعلام کرد که تاکنون ۶ نیروی امنیتی و ۱۴ تظاهرات‌ کننده مجروح شده‌ اند.

امروز شنبه خیابان های پاریس بار دیگر صحنه حضور جلیقه زردها و سرکوب آنها از سوی نیروهای پلیس است.

پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور استفاده کرده است.

اعتراضات فرانسه در واکنش به افزایش قیمت سوخت آغاز شد. این اعتراضات که به تظاهرات «جلیقه زردها» موسوم شده، از کانال احزاب و سندیکاهای سنتی فرانسه شکل نگرفته است.

جلیقه زردها می گویند دلایل اصلی تظاهرات شان، افزایش مالیات بر فرآورده های نفتی، افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید است.

قیمت گازوئیل که عمومی‌ترین سوخت مصرفی در خودروهای فرانسه است در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش داشته و به طور متوسط به ۱،۵۱ یورو در هر لیتر رسیده است.

دلیل این افزایش بالا رفتن قیمت جهانی نفت در ۱۲ ماه گذشته پیش از سقوط اخیر و همچنین مالیات مازادی است که دولت امانوئل ماکرون برای حمایت از کمپین خودرو سالم و سوخت سالم بر مواد هیدروکربن در سال جاری میلادی قرار داده که به ازای هر لیتر گازوئیل حدود هفت و نیم و برای هر لیتر بنزین حدود چهار سنت بر قیمت عادی سوخت افزوده است.

رئیس جمهور فرانسه افزایش سه چهارمی قیمت نفت را دلیل اصلی افزایش هزینه سوخت اعلام کرده و افزایش مالیات سوخت‌های فسیلی را فشاری برای سرمایه‌گذاری جهت رسیدن به سوخت‌های جدید و سالم‌تر اعلام کرده است.

رسانه‌های فرانسوی نارضایتی عمومی ازعدم رعایت عدالت اجتماعی را از دلایل کلی این اعتراضات و حمایت از آن برمی‌شمرند.