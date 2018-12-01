  1. استانها
  2. تهران
۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

فرماندار ورامین:

لزوم حمایت از درمانگاه های خیریه و مراکز درمانی ورامین

لزوم حمایت از درمانگاه های خیریه و مراکز درمانی ورامین

ورامین- فرماندار ورامین بر لزوم حمایت از درمانگاه های خیریه و مراکز درمانی این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر شنبه و در حاشیه بازدید از درمانگاه خیریه ولیعصر(عج) ورامین طی سخنانی گفت: وجود یک درمانگاه پیشرفته و مدرن در این شهرستان نعمت بزرگی است، که باید با حمایت مسئولان درصدد افزایش بهره وری آن برآمد.

فرماندار ورامین به آمار مراجعه کنندگان به این درمانگاه خیریه اشاره کرد و افزود: طبق آماری که از طرف مدیران این درمانگاه به بنده داده شده است، ماهیانه نزدیک به ۴۰ هزار نفر به این درمانگاه مراجعه می کنند، که این آمار قابل توجهی است.

وی گفت: وجود درمانگاه ها و مراکز درمانی برای شهروندان فواید و اهمیت فراوانی دارد و باید به سویی گام برداریم، تا نیازهای بیماران و شهروندان در داخل خود شهرستان تامین شود.

در این بازدید، فتح الله فرجی، عضو شورای شهر ورامین و مدیرعامل این درمانگاه گزارشی از عملکرد درمانگاه خیریه مذکور ارائه داد.

بر اساس این گزارش، حسین کاغذلو فرماندار ورامین، بعد از ظهر شنبه در حالی که توسط حسین دهقان، شهردار ورامین، عباسعلی سعیدیان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار ورامین، کارخانه معاون عمرانی فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان همراهی می شد، از مجموعه درمانگاه خیریه حضرت ولیعصر(عج) شهرستان ورامین بازدید کرد.

کد مطلب 4473132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها