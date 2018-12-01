لزوم حمایت از درمانگاه های خیریه و مراکز درمانی ورامین

به گزارش خبرنگارمهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر شنبه و در حاشیه بازدید از درمانگاه خیریه ولیعصر(عج) ورامین طی سخنانی گفت: وجود یک درمانگاه پیشرفته و مدرن در این شهرستان نعمت بزرگی است، که باید با حمایت مسئولان درصدد افزایش بهره وری آن برآمد.

فرماندار ورامین به آمار مراجعه کنندگان به این درمانگاه خیریه اشاره کرد و افزود: طبق آماری که از طرف مدیران این درمانگاه به بنده داده شده است، ماهیانه نزدیک به ۴۰ هزار نفر به این درمانگاه مراجعه می کنند، که این آمار قابل توجهی است.

وی گفت: وجود درمانگاه ها و مراکز درمانی برای شهروندان فواید و اهمیت فراوانی دارد و باید به سویی گام برداریم، تا نیازهای بیماران و شهروندان در داخل خود شهرستان تامین شود.

در این بازدید، فتح الله فرجی، عضو شورای شهر ورامین و مدیرعامل این درمانگاه گزارشی از عملکرد درمانگاه خیریه مذکور ارائه داد.

بر اساس این گزارش، حسین کاغذلو فرماندار ورامین، بعد از ظهر شنبه در حالی که توسط حسین دهقان، شهردار ورامین، عباسعلی سعیدیان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار ورامین، کارخانه معاون عمرانی فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان همراهی می شد، از مجموعه درمانگاه خیریه حضرت ولیعصر(عج) شهرستان ورامین بازدید کرد.