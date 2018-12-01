مسئولان در تولید کالای داخلی به مردم میدان نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، عصر امروز در مراسم تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان مرند که با حضور مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی و محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس برگزار شد، با اشاره به فشارهای اقتصادی استکبار علیه انقلاب اسلامی ابراز داشت: فقر و نیاز عامل بدبختی هر جامعه ای است، اما اسلام دین جامعی است که باید با الهام از آموزه های اسلامی به فرهنگ دهه اول انقلاب اسلامی برگردیم.

وی خواستار عملی شدن شعار مسئولین در جهت حمایت از تولید داخلی شد و افزود: تنها با شعار نمی توان در مقابل دشمن ایستادگی کرد، مسئولین آنطور که شعار می دهند در تولید و کالای ایرانی به مردم میدان نمی دهند، اگر دنبال استقلال و حفظ امنیت هستیم، بدون تامین نان و معیشت مردم محقق نمی شود.

امام جمعه مرند تاکید کرد: باید اثر عملی حمایت از سرمایه گذار و اشتغال زایی و مصرف کالای ایرانی در جامعه دیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده عنوان کرد: آیت الله نجفی مرعشی تا آخر عمرشان از دکمه استفاده نکردند، چرا که از چین وارد می شد و با خرده پارچه ها برای لباس خود دکمه تهیه می کرد.

وی بر ضرورت حمایت از توانمندی مردم در عرصه تولید تاکید کرد و اذعان داشت: قرار بود در منطقه آزاد ارس کالای ایرانی تولید شده و صادر شود، اما در این منطقه امروز اثری از کالای ایرانی نیست.

در پایان این همایش از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان مرند تجلیل شد.