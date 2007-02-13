فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به تولید یک فیلم جدید مناسبتی برای شب اربعین اشاره کرده و در ادامه گفتگوبی دارد با مهسا کرامتی بازیگر مجموعه "به دنیا بگویید بایستد" ساخته محمدرضا آهنج. حرف های پوران درخشنده درباره پوشش تلویزیونی جشنواره 25 فیلم فجر و برنامه های امروز شبکه های مختلف سیما در ادامه آمده است.

صفحه سینما گفتگوی کوتاهی دارد با شعله شریعتی، فیلمنامه نویس "رویای خیس" و نگاهی کرده به مهمترین کاراکترهای زن جشنواره 25. گپی با مهران رجبی، بازیگر و نگاهی به طراحی صحنه و لباس "زمستان است" رفیع پیتز در ادامه مورد توجه قرار گرفته است. در صفحه پایانی به حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم فجر، خداحافظی نقاش عاشورایی و گپ روز با آیدین آغداشلو پرداخته شده است.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به گزارش اختتامیه جشنواره فیلم فجر و گزارشی از نحوه داوری این جشنواره اختصاص داده و در صفحه دوم و سوم به آن پرداخته است. برخی اظهار نظرها در حاشیه و متن جشنواره در صفحه چهارم آمده و در صفحه ششم یادداشت بر فیلم های "پاداش سکوت" میری، "اقلیما" عسگرپور، "گناه من" کارخانی و "فرش ایرانی" کار گروهی و نقدهایی بر "اتوبوس شب" پوراحمد، "آدم" کاهانی، "سنتوری" مهرجویی و "روایت های ناتمام" آذربایجانی به نقل از مهر آمده است.

در صفحات سینمای جهان به فیلم "ایتالیایی" آندری کراوچاک، درباره ویلیام بالدوین و فعالیت های جدیدش، پی آمدهای معرفی کاندیداهای جوایز اسکار امسال و تحلیل سیمای بازیگری هلن میرن پرداخته شده است. تئاتر ایران از دید صاحبنظران هنرهای نمایشی و گپی با دکتر علی رفیعی و چیستا یثربی در صفحه تئاتر مورد توجه قرار گرفته است. گزارش پشت صحنه مجموعه "آیینه" ساخته نوید میهن دوست در صفحات تلویزیون، گزارش فروش جهانی فیلم های خارجی و معرفی برگزیدگان جایزه "بفتا" در صفحه پایانی کار را تمام می کنند.

"همشهری" در صفحه شهر تماشا گفتگویی ترتیب داده با اکبر عبدی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما و همچنین گفتگویی دارد با محمدحسین لطیفی کارگردان برگزیده جشنواره فیلم فجر. گزارش اختتامیه جشنواره فیلم فجر، روی صحنه آمدن هشت نمایش جدید و فیلم های تازه در سینماهای تهران اخبار برجسته صفحه ادب و هنر هستند.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر به جهاد اکبر در نظر مولانا و جهان رویاهای شاعر پرداخته و در صفحه دوم نقدی دارد بر آثار مسعود سعدالدین و معرفی چند کتاب و نشریه. هشت نمایش بر صحنه تماشاخانه های تهران، پایان نخستین جشنواره شعر فجر و سخنان وزیر ارشاد در مورد دیجیتالی شدن کتابخانه ها تا سال آینده، اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"جام جم" در صفحه رسانه به خبر تولید یک فیلم تلویزیونی جدید مرتبط با دادگاه صدام اشاره کرده و در ادامه نارضایتی سیمرغ ها از پرواز 25 را به زعم مشاور هنری رئیس جمهور منعکس کرده است. گپ کوتاهی با افشین هاشمی، بازیگر مکمل برگزیده جشنواره فجر هم در بخش دیگری مورد توجه قرار گرفته است. گفتگو با ایرج رامین فر، طراح صحنه و لباس سینما و تلویزیون در صفحه امروز مورد توجه قرار گرفته و در صفحه سینما هم گفتگویی با سعید سهیلی، کارگردان "سنگ، کاغذ، قیچی" آمده است. دو یادداشت بر فیلم های "مینای شهر خاموش" رضویان و "آفتاب بر همه یکسان می تابد" رافعی در ادامه همین صفحه منعکس شده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه گفتگو با امیر جعفری، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما به گفتگو نشسته و در صفحه تئاتر حرف های ایرج صغیری، کارگردان تئاتر را مطرح کرده است. مطلبی در خصوص کارگردانان و نمایشنامه نویسان تئاتر عاشورایی در ادامه منعکس شده است. مسعود ده نمکی و غلامحسین الهام چهره های روز را به خود اختصاص داده اند. گزارشی از چهل و نهمین دوره مراسم اعطا جایزه موسیقی "گرمی" هم در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحات ویژه جشنواره فجر که همچنان ادامه دارد گزارشی از اختتامیه جشنواره فیلم فجر و یادداشت هایی بر بخش های مختلف این جشنواره دارد. در صفحه ادب و هنر هم معرفی برگزیدگان جایزه "گرمی" و گفتگویی با رضا کیانیان به بهانه انتشار گفتگوهای او با اصحاب سینما آمده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه تلویزیون پاسخ محقق و تهیه کننده مجموعه "جابر بن حیان" به انتقادات مطرح شده را منعکس کرده و در ادامه به خبرهای کوتاهی از تلویزیون پرداخته است. "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر به برگزاری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) در اسفندماه پرداخته و در ادامه نگاهی دیرهنگام دارد به اختتامیه جشنواره فیلم فجر.

روزنامه "جوان" در صفحه سینما و تئاتر مطلبی دیرهنگام دارد درباره حضور کمی بازیگران در جشنواره 25 فیلم فجر و یادداشتی بر نمایش "مسافران" نوشته و کارگردانی سیروس همتی هم در ادامه آمده است. صفحه پایانی گزارشی از اختتامیه جشنواره فیلم فجر و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات را منعکس کرده است.

"صدای عدالت" در صفحه هنری حرف های تازه مسعود کیمیایی، گزارشی دیرهنگام از اختتامیه جشنواره فیلم فجر، خاکسپاری آخرین نقاش قهوه خانه ای و نگاهی به فیلم های ژانر کودک و نوجوان در جشنواره فجر را به نقل از مهر آورده است. روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر جشن عروسی سینمای ایران را به نقل از مهر منعکس کرده و در ادامه به اجرای هشت نمایش جدید در تئاتر شهر پرداخته است.

"کارگزاران" در صفحه هنر دیداری دارد با فریدون حلمی، سازنده ساز تنبک و کامران عدل را به عنوان چهره و کتاب "جمعه عصر" به کوشش آزیتا بافکر را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. صفحه پایانی هم به معرفی برگزیدگان جوایز سینمایی "بفتا" و جوایز موسیقی "گرمی" پرداخته است.

و بالاخره روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی به اعتراض مسعود ده نمکی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر، حرف های مصطفی طاری بازیگر نمایش "فرجام" و چند خبر کوتاه پرداخته است.