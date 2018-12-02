اهدای ۱۰۰ میلیون به برگزیده جایزه جلال/مسائل مالی رهایمان نکرد

نشست خبری یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد صبح امروز با حضور مهدی قزلی دبیر اجرایی و محمدرضا بایرامی دبیر علمی این جایزه برگزار شد.

در این نشست خبری مهدی قزلی با اعلام اینکه مراسم پایانی این جایزه روز شنبه هفدهم آذرماه از ساعت ۱۸ در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد، عنوان کرد: ما آمادگی این را داشتیم که مراسم در روزهای اول و دوم آذرماه که همزمان با سالروز تولد جلال آل احمد است، برگزار شود اما تعطیلی رسمی و سفر کاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مانع از این اتفاق شد.

قزلی ادامه داد: در این دوره از جایزه ۳۲۱۳ کتاب مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۱۴۸ اثر در حوزه نقد ادبی، ۱۷۳ اثر در حوزه مستندنگاری، حدود ۱۲۰۰ مجموعه داستان کوتاه و ۱۶۷۳ رمان و داستان بلند می شود. این آثار در بخش های مختلف داوری و بررسی در دبیرخانه مورد توجه قرار گرفتند و از میان آنها آثاری در نهایت انتخاب شد.

وی تاکید کرد: ما همه آثار منتشر شده و چهار بخش مورد داوری جایزه را که در سال گذشته منتشر شده بود داوری کردیم و نمی گوئیم به دنبال چندصدایی بودیم، بلکه همه صداها را دیدیم، خواندیم و داوری کردیم.

دبیر اجرایی جایزه جلال در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رویداد محورشدن این جایزه نیز توضیح داد: من این تعبیر را قبول ندارم. ما به شکل های مختلفی از برگزیدگانمان حمایت می کنیم. مثلاً آثار برگزیده را به شورای حمایت و خرید کتاب در وزارت ارشاد معرفی می کنیم. برگزیدگان جایزه جلال منتخب ۲۱ نفر از بزرگان ادبیات هستند و سطح کارشناسی انتخاب آنها چیزی کمتر از سطح کارشناسی آن هیئت ندارد. همچنین ما پیشنهاد داده ایم که نویسندگان برگزیده جایزه در طول سال در رویدادها و ایونت های ادبی ایران در نمایشگاه های بین المللی کتاب حضور داشته باشند که این اتفاق میسر شده است. همچنین در اولویت بندی برای طرح گرنت نیز برگزیدگان جایزه جلال و تجربه این آثار جزو اولویت ها بوده اند. همچنین خود بنیاد نیز از ظرفیت برگزیدگانش استفاده می کند که نمونه اش حضور آقایان عباسی و بایرامی در سمت دبیری این جایزه است.

قزلی در پاسخ به سوال مهر درباره میزان مبلغ نقدی جایزه این دوره و تاثیرگذاری شرایط اقتصادی کشور در آن، گفت: امسال برگزیده جایزه جلال ۱۰۰ میلیون تومان هدیه نقدی دریافت می کند و آثار شایسته تقدیر نیز ۳۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری در این نشست در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره چرایی تغییر محل اختتامیه این جایزه و شاعبه تاثیرگذاری مشکلات مالی بنیاد شعر و ادبیات داستانی در این انتخاب گفت: مجموعه بنیاد از ابتدای حضور من در آن تاکنون دچار مشکلات مالی است. سال گذشته ما با برگزاری چهار جایزه ادبی، کشوری و نیز پرداخت حقوق و مزایا و اجاره ساختمانمان در مجموع ۴.۵ میلیارد تومان پول خرج کردیم که این مبلغ نسبت به سال قبلترش بیش از یک میلیارد کمتر بود. امسال نیز تاکنون حدود ۲ میلیارد تومان بودجه دریافت کردیم. همه می دانیم که سهم و شان ادبیات بسیار بیشتر از این است. الان بیش از ۱۲۰۰ انجمن ادبی در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و ۴۰۰ انجمن نیز شناسه دریافت کرده اند. برای مواجه شدن با این حجم از فعالان لااقل بودجه‌ای معادل ۱۰ میلیارد تومان لازم است.

قزلی ادامه داد: در مورد محل برگزاری اختتامیه جایزه جلال همه تصمیم ها به من برنمی گشت. ما در اینجا به فکر مدیریت منابع هستیم. کتابخانه ملی از مراکز بسیار مهم و با اهمیت کشور در حوزه کتاب است. بسیاری از آثار و اسناد به جای مانده از آل احمد نیز در آنجا نگهداری می شود. ما این مکان را با مطالعه انتخاب کردیم و با افتخار می گویم که این انتخاب رقم خوبی را هم برای ما در هزینه ها صرفه جویی به همراه آورد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره بخش ویژه آتیه داستان ایرانی که امسال به جایزه جلال اضافه شده است، گفت: من در موارد بسیاری از جمله در نگارش و تصویب آئین‌نامه انجمن‌های ادبی و برگزاری جوایز ادبی با وزیر محترم ارشاد، معاون فرهنگی و هیئت امنای بنیاد، مشاوره و صحبت می کنم و آنها بنده را قابل دانسته اند که پیشنهادهایی به آنها بدهم و در صورت تائید اجرایی کنیم. برای بخش ویژه نیز چنین مشورت هایی انجام شده و این اتفاق سالهای قبل نیز در مورد بخش ویژه جایزه اتفاق افتاده بود. به این مسئله توجه کنید که برگزاری این بخش ویژه ارتباطی با جایزه و اساسنامه آن ندارد و تلاش ما این بوده است که جایزه را جدای از این بخش های ویژه به چیزی بیشتر از یک گردهمایی عصرگاهی با موضوع ادبیات تبدیل کنیم.

قزلی ادامه داد: انتشار لیست آتیه داستان ایرانی و رای گیری برای آن قوانین خاص خودش را داشت. مثلاً محدوده سنی مشخص یا نوشتن اثری با مضمون هویت دینی و ملی ایرانی است. به نظر من این بخش را باید به اندازه خودش دید و قضاوت کرد. نتیجه آن نیز صرفاً انتخاب مردم و اهالی ادبیات از این فهرست ۲۰ نفره است و قرار نیست ذات ادبیات داستانی با این فهرست انتخاب و قضاوت شود.

در بخش دیگری از این نشست خبری محمدرضا بایرامی دبیر علمی این جایزه نیز در سخنانی عنوان کرد: سرگذشت تک تک نویسندگان و آثارشان که در سال گذشته منتشر شده بود برای ما در این جایزه مهم بود. اتفاقی هم که در آن افتاده حاصل روزهای متوالی کار و تلاش همکاران ما است.

وی همچنین گفت: من فکر می کنم با نگاه مقایسه ای در این جشنواره و اینکه امسالِ آن در مقایسه با سالهای قبل چه تفاوتی دارد به جایی نمی رسیم. داوران ما آثار سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داده اند و از میان آنها دست به انتخاب زده اند. از نظر آنها بعضی آثار نازل بودند، بعضی شایسته تقدیر و بعضی برگزیده. به باور خود من نیز باید آثار هر سال را با آثار دیگری در همان سال مقایسه کرد، نه با سالهای قبل از آن. کمااینکه ما با همین روش در جایزه امسال و در مجموع ۴ بخش هم آثار برگزیده و هم آثار شایسته تقدیر انتخاب کردیم.

بایرامی همچنین درباره بخش ویژه نیز گفت: در روزهای گذشته و با اعلام برخی از اسامی داوران جایزه به من هم درباره بخش ویژه رجوع شده و سوالاتی پرسیده شده است. می خواهم بگویم که داوران ما و خود بنده از این فهرست انتخاب اثر در آن و کم و کیف برگزاری این بخش اطلاعی نداشتیم. خود بنده صرفاً از طریق فضای مجازی از ان اطلاع پیدا کردم. امروز هم بنا بر تاکید اعلام می کنم که داوران ما در انتخاب آن نقشی نداشتند.