دولت و مجلس توافق کردند؛ 3500 میلیارد تومان بار مالی اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سال

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری درگفتگو با خبرنگارمهرگفت: براساس تفاهم صورت گرفته میان دولت و مجلس ، دربند ل تبصره 15 این لایحه مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای سنوات خدمت اعتبار در نظرگرفته شده است.

موسی الرضا ثروتی افزود: براساس تفاهم یاد شده 1500 میلیارد تومان نیز در بودجه 86 پیش بینی کرده ایم که درصورت تائید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در سال آینده برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص می‌یابد.

وی درخصوص محل تامین 1500 میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شده ، تصریح کرد: قرارشد که این میزان از محل مابه التفاوت نرخ ارز مصوب بودجه‌ای با بازار تامین شود.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری با اشاره به این که در لایحه بودجه سال 86 نرخ دلار 895 تومان درنظرگرفته شده، پیش بینی کرد: در سال آینده نرخ دلار در بازار آزاد در حول و حوش 930 تومان خواهد بود.