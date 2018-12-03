نصیر ملکیجو طراح و کارگردان تئاتر درباره روی صحنه بردن نمایش «طناب» به خبرنگار مهر گفت: قرار است از ۱۵ آذر ماه نمایش «طناب» را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. این اثر نمایشی براساس فیلم «طناب» آلفرد هیچکاک شکل گرفته؛ فیلمی شناخته شده در ژانر جنایی - معمایی که به صورت یک پلان سکانس فیلمبرداری شده است.
وی ادامه داد: اجرای این نمایش ایده جذابی به نظرم آمد چون هیچکاک این فیلم را بهصورت یک پلان سکانس ساخته است که تنها به دلیل محدودیتهای تکنیکی در سال ۱۹۴۸ چند کات محدود و نامحسوس در آن وجود دارد. شیوهای که هیچکاک در این فیلم تجربه کرده شبیه به تئاتر است و همین مساله بستر مناسبی را برای تبدیل کردن فیلم به تئاتر به وجود میآورد. من نیز به دنبال فضایی جنایی بودم که از طریق آن ذهنیت امروزم را به تصویر بکشم و به ایدههای مد نظرم نزدیک باشد.
کارگردان «مسخ» متذکر شد: نمایش «طناب» برخلاف آثار دیگری که به صحنه بردهام بسیار متن محور است و در اجرا نیز به متن پاتریک همیلتون نزدیک بودهایم. قصه کلی نمایش همان داستان فیلم است اما نگاه من بهعنوان کارگردان در اجرا تاثیر داشته است از همین رو در فضاسازی بسیار رنگمحور و فرمگرا عمل کرده و از نقاشیهای مارک روتکو و اندی وارهول تاثیر گرفتهام.
وی در پایان صحبتهایش بیان کرد: در اجرای این اثر نمایشی این فیلم را به المانهای تئاتر نزدیک کردهایم اما تلاشمان این بوده که از ابتدا تا انتهای نمایش، نور یکدستی داشته باشیم تا تماشاگران دچار همان حسی شوند که موقع تماشای فیلم «طناب» دارند. آتیلا پسیانی، رامین ناصرنصیر، علی شادمان، خسرو پسیانی، پگاه کاظمی، آیناز آذرهوش، مهسا طهماسبی و راد پورجبار بازیگران این نمایش هستند.
عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده: پاتریک همیلتون، کارگردان: نصیر ملکیجو، تهیهکننده: هاشم حکمه، مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح گریم: لعیا خرامان، طراح صحنه: نصیر ملکی جو، طراح لباس: نصیر ملکی جو، سمانه احمدی مطلق، طراح گرافیک: محمد صادق زرجویان، موسیقی و صدا: علی کیانیان، طراح نور: حمید جلالی، عکس: محمد صادق زرجویان، ساغر ناموران، ساخت دکور: حسین طاهربخش، مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی: سام بهشتی، دستیارکارگردان، برنامهریز و منشی صحنه: راحیل مرشدی، مدیر صحنه: مجید مهرآبادی، مجری گریم: شکیبا احدیزاده، بافت کلاهگیس: شهاب رضوی، دستیاران لباس: سینا ایرانپور، فاطمه راجزی، دوخت لباس: سمیه خواسته، رکسانا دهری، زهرا بهرامی.
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