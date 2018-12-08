به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری در دیدار صبح شنبه خود با مدیرمسئول نشریه بامداد شاهرود به میزبانی تبلیغات اسلامی استان سمنان، ضمن بیان اینکه فضای مجازی امروز فضای کار برای نشریات مکتوب را تنگتر کرده است، تأکید کرد: امروز انتشار خبر در لحظه باعث مطلع شدن میلیونها نفر در سراسر دنیا میشود لذا نشریات محلی و هفتهنامهها نباید نسبت به انتشار این مطالب اقدام کنند چراکه همه قبلاً این نوع اخبار را دریافت کردهاند.
وی افزود: نشریات میبایست بجای نگارش اخبار خبرگزاریها و رخدادهای گذشته، به دنبال تولید محتوای فاخر، تحلیل، اخبار تولیدی و همچنین تولیدات علمی و ترجمه متون خارجی علمی باشند تا بتوانند در رقابت با فضای مجازی مخاطب جذب کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه نقش رسانهها اعم از دیداری و شنیداری و کتاب در آگاهیرسانی به جامعه بسزا است، گفت: باید فرصت کار در رسانه را قدر دانست و از آن در راستای تولید محتوای فاخر و همچنین تحلیل و آگاهیرسانی استفاده کرد و نه صرفاً انتشار برخی اخبار قدیمی.
شکری بابیان اینکه محتوای جدید نیاز اصلی نشریات مکتوب است، بیان کرد: امروز با نگاهی به روزنامههای خارجی میتوان در هر شماره یک تحلیل درباره ایران یافت لذا در نشریات ما باید به دنبال تحلیلها رفت تا مردم را آگاه کرد.
غلامحسین ریاحی مدیرمسئول نشریه بامداد شاهرود نیز در این نشست با پراهمیت دانستن نقش رسانهها در رویدادهای امروز جهان، گفت: آگاهیرسانی رکن اصلی رسانه است.
ریاحی بیان کرد: یکی از مسائلی که امروز میتوان به آن اشاره کرد، اقبال اندک نشریات و رسانهها در سبد خانوار است که این امر متأسفانه به کاهش آگاهیها و همچنین سواد خانواده می انجامد و باید برای رفع آن کوشید.
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