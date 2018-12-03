محمدخدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین خبرها از بودجه ۹۸، اظهار داشت: شنیدهها حاکی از آن است که حقوق کارمندان در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش مییابد اما متاسفانه بودجه طرح های عمرانی قرار است ۱۱ درصد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در این بودجه توجه ویژهای به موضوع طرحهای نیمه تمام عمرانی داشته باشد، ادامه داد: یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغال و توسعه کشور، پروژههای عمرانی است و قطعا تخصیص اعتبار بیشتر به طرحهای عمرانی، میتواند نقش بسزایی در تقویت بخش اشتغال و توسعه کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر فرآیند توسعه در تمام مناطق و استانهای کشور متوازن و یکسان نیست و دولت باید بودجه عمرانی استانها را بر اساس درآمد سرانه استانها و شاخصهای زیرساختی آنها در نظر گیرد.
خدابخشی ادامه داد: در صورتی که دولت در تخصیص بودجه عمرانی استانها به شاخص های زیرساختی آنان توجه کند، روند توسعه در کشور به صورت متوازن و یکسان پیش میرود و بسیاری از مشکلات ساختاری استانها با این رویکرد حل و فصل میشود.
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