قرچک تا پایان سال۹۷ دارای ۱۵ کارگاه خرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار علی اصغر شهیری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های اقتصاد مقاومتی شهرستان های استان تهران در قالب کاروان رسانه در جمع خبرنگاران حاضر در این بازدید اظهار داشت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی کار مهمی که در قرچک انجام شد، شناسایی ظرفیت های شهرستان بود.

شهیری افزود: با توجه به راه اندازی کارگاه های خرد و موارد این چنینی سعی کردیم تفاهم نامه ای با فنی و حرفه ای داشته باشیم و توانمند سازی جوانان و بحث اشتغال خانگی را در کارگاه های زود بازده و کوچک به سرانجام برسانیم که در این عرصه، استفاده از ظرفیت های مردمی، تشویق و ترغیب مردم برای توجه دادن به اقتصاد خرد از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به موارد دیگر که شامل شناسایی عرصه های اشتغال است گفت: یکی از مرغداری هایی که با استفاده از شناسایی عرصه های اشتغال در قرچک صورت گرفت، مجموعه مخروبه ای بود که قبلا به عنوان مرغداری مورد استفاده بوده و با شناسایی یک سرمایه گذار و تشویق توانستیم ۴ هزار قطعه بوقلمون را نگهداری کرده و در مرحله اول تعداد۲ هزار عدد حدود یه هفته پیش برداشت کنیم و۲ هزار عدد دیگر نیز در حال پرورش است که زمان کمی مانده به محصول و به بازار عرضه شود.

فرمانده ناحیه مقاومت ۱۵خرداد سپاه قرچک بیان داشت: قریب به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای کارگاه های کوچک در قرچک وام ارائه شده است و از ابتدای سال در بحث اقتصاد مقاومتی نزدیک به ۱۰ طرح را استارت زدیم و انشالله تا پایان سال ۱۵ کارگاه را پشتیبانی می کنیم که فعالیت های مختلفی داشته باشند.