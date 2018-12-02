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۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

زننده اولین گل ایران در بستر بیماری؛

عیادت پیشکسوتان از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و استقلال

عیادت پیشکسوتان از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و استقلال

ملی پوش پیشین تیم فوتبال استقلال در دهه پنجاه به دلیل مشکلات دستگاه گوارش در یکی از بیمارستان های تهران بستری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دانایی فرد فرزند مرحوم علی دانایی فرد یکی از بنیانگذاران و اولین مربی تاریخ باشگاه استقلال، به دلیل خونریزی معده در یکی از بیمارستان های تهران بستری است.

بنا بر این گزارش، امروز تنی چند از پیشکسوتان فوتبال و همبازیان سابق وی در استقلال و تیم ملی، از جمله حسن روشن و حسین کلانی با حضور بر بالین این ملی پوش سابق از وی عیادت کردند. 

ایرج دانایی فرد ملی پوش تیم استقلال در دهه ۵۰ و زننده اولین گل تاریخ فوتبال ایران در رقابتهای جام های جهانی است. این بازیکن در دیدار تیم های ملی ایران و  اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین و در دیداری که با تساوی یک-یک به پایان رسید، زننده گل تیم ملی ایران بود. این اولین گل تاریخ فوتبال ایران در جام های جهانی است. 

کد مطلب 4474127

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