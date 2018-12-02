عیادت پیشکسوتان از بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دانایی فرد فرزند مرحوم علی دانایی فرد یکی از بنیانگذاران و اولین مربی تاریخ باشگاه استقلال، به دلیل خونریزی معده در یکی از بیمارستان های تهران بستری است.

بنا بر این گزارش، امروز تنی چند از پیشکسوتان فوتبال و همبازیان سابق وی در استقلال و تیم ملی، از جمله حسن روشن و حسین کلانی با حضور بر بالین این ملی پوش سابق از وی عیادت کردند.

ایرج دانایی فرد ملی پوش تیم استقلال در دهه ۵۰ و زننده اولین گل تاریخ فوتبال ایران در رقابتهای جام های جهانی است. این بازیکن در دیدار تیم های ملی ایران و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین و در دیداری که با تساوی یک-یک به پایان رسید، زننده گل تیم ملی ایران بود. این اولین گل تاریخ فوتبال ایران در جام های جهانی است.