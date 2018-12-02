به گزارش خبرنگار مهر، هانس مولر اشتاین هاگن در حاشیه اعطای دکترای افتخاری دانشگاه شیراز که شامگاه یکشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران قرار گرفت و گفت: مراسم اهدا دکترای افتخاری مهم می باشد و بلکه برای دو دانشگاه مهم است و گام بزرگی برای دو دانشگاه که در آموزش و پژوهش همکاری داشته باشند و این همکاری ها پتانسیل های بسیاری در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه دانشگاه درسدن آلمان در حل بحران آب استان فارس چه کمکی می تواند به دانشگاه شیراز بکند، گفت: قرار نیست دانشگاه فنی درسدن کمی بکند، زیرا رابطه برابر است و رابطه برابر یعنی اینکه طرفین خواهند آموخت.

وی با بیان اینکه دانشگاه شیراز کارهای مهمی در مدیریت آّب انجام داده است و دانشگاه درسدن هم از دانشگاه شیراز خواهد آموخت، گفت: البته امکاناتی در دانشگاه درسدن وجود دارد که می تواند برای مدیریت آب و مسئله خشکسالی به دانشگاه شیراز کمک کند و با یکی کردن اطلاعات می توانند در حوزه های خشکسالی و این موارد همکاری کنند.

اشتاین هاگن با اعلام اینکه در دوسال اخیر دوبار هیئت هایی از دانشگاه شیراز به درسدن رفتند و سفر هیئت آلمانی هم در مقابل این است که امروز انجام گرفت، افزود: رشته های زیست شناسی و گیاه شناسی از مواردی است که از سوی دانشگاه درسدن مورد نظر قرار گرفته است.

تلاش برای کشف و تجاری سازی گیاهان دارویی فارس

وی با بیان اینکه در حوزه گیاه شناسی دانشگاه درسدن دارای دانشجوی دکتری و امکانات خوبی است، گفت: گیاهان دارویی جزو برنامه های این دانشگاه است و تلاش ما برای کشف و تجاری سازی این گیاهان به کار گرفته خواهد شد.

رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان در عین حال گفت: زمانی که ما همکاری خود را با دانشگاه شیراز شروع کردیم، شهر شیراز برای دانشجویان آلمانی کمتر شناخته شده بود و بخشی از این تعاملات صرف شناخت این شهر شد.

وی افزود: این فرایندی است که یک شبه به وجود نمی آید و نیاز به کار طولانی دارد و باید بپذیریم که رسانه های غرب تاثیرشان باعث ترس می شوند اما باید بپذیریم که شیراز شهری امن برای همکاری های علمی و فرهنگی است.

وی درباره نقش دیپلماسی سیاسی و تاثیر تصمیمات آمریکا بر این دیپلماسی گفت: من سیاست مدار نیستم و به کشورم افتخار می کنم که با خروج آمریکا از برجام مخالفت کرد؛ دولت ایالتی ساکسونی از همکاری های علمی میان ایران و آلمان حمایت می کند.

اشتاین هاگن اضافه کرد: خیلی از صنایع آلمان شرکای تجاری آمریکایی دارند و برای آنها تصمیم گیری در اینباره سخت است اما دولت آلمان آنها را به همکاری با ایران تشویق می کند.

وی گفت: فردا صبح ساعت ۸ یک بیانیه خبری مفصل از دانشگاه درسدن به همه خبرگزاری های محلی در آلمان و در اتحادیه اروپا فرستاده می شود و به این مراسم و همکاری بین دانشگاه شیراز و درسدن خواهد پرداخت.

آدم از چیزی که نمی شناسد می ترسد

رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان با بیان اینکه گزارش مفصلی از این رویداد نوشته خواهد شد، افزود:

آدم از چیزی که نمی شناسد می ترسد؛ یکی از اهداف این همکاری ها این است که شناخت را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه استادان و دانشجویان به عنوان تکثیرکننده این خبر که در ایران امنیت وجود دارد و دعوت به اینکه به ایران بیایند و اینجا باشند و ببینند ایران کشوری با فرهنگ بالا، استانداردهای علمی دقیق است، عنوان کرد: این باعث می شود به مرور دیدگاه های منفی علیه ایران تغییر یابد، زیرا اینها به سهم خود از طریق رسانه هایی که دارند می توانند روی این تغییر تصویر علیه ایران تاثیر بگذارند.

این در حالیست که رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان در آیین اعطای دکترای افتخاری خطاب به استادان، دانشجویان و مقام های استان فارس از چالش بزرگ زیست محیطی به عنوان بزرگترین نقطه مشترک همکاری های بین المللی نام برد.

اشتاین هاگن پس از دریافت دکترای افتخاری دانشگاه شیراز که عصر یکشنبه با حضور سرپرستی استانداری فارس و رئیس دانشگاه شیراز برگزار شد با بیان اینکه گسترش همکاری دانشگاه های شیراز و درسدن موجب همکاری نزدیک ایالت ساکسونی آلمان و استان فارس شده است، گفت: وقتی این مراسم را می بینم خوشحالم که بالاترین مرتبه علمی یک دانشگاه معتبر را دریافت می کنم.

وی مهمان نوازی باورنکردنی ایرانی ها را با دیگر جاها قابل تمایز عنوان کرد و افزود: ارزش اعطای مدرک دکترای افتخاری دانشگاه شیراز برای من بیش از یک هدیه ساده است.

به همکاری بیشتر بین دانشگاه ها نیاز است

وی درعین حال گفت: امروزه به همکاری بیشتری بین دانشگاه ها نیاز است چون با چالش هایی مانند کمبود آب، نابودی محیط زیست، خشکسالی و بحران های زیست محیطی روبه رو هستیم.

رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان با بیان اینکه انسانها باید به آن میزانی از طبیعت استفاده کنند که به آن نیازمند هستند، افزود: همه باید به گونه ای زندگی کنیم که متضمن بهره مندی نسل های آینده از طبیعت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به حل این بحرانها به وسیله همکاری های بین المللی است، ادامه داد:هیچ چیزی جایگزین این همکاری ها و ملاقات های علمی و بین المللی نمی شود.

اشتاین هاگن تصریح کرد: تنش های سیاسی، ملیتی و قومی باعث شده اهمیت نقش همکاری علمی بین کشورها بیشتر شود و همه باید برای آزادی علمی و آزادی بیان تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه فنی درسدن آلمان عنوان کرد: هر دو طرف دانشگاه ها به یک اندازه خواهان گسترش همکاری های دوجانبه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اعطای دکترای افتخاری دانشگاه شیراز به پروفسور هانس مولی اشتاین هاگن بر اساس تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شیراز و دانشگاه درسدن انجام گرفت.