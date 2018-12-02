کشف ۱۱ تن چوب قاچاق در سوادکوه

مظاهر سنجابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساعت چهار بامداد یکشنبه هنگام گشت‌زنی در منطقه سنگده شهرستان سوادکوه، ۱۱ تن چوب قاچاق دپو شده در روبروی یک کارگاه روستایی کشف شد، افزود: این چوب‌آلات، گرده بینه توسکا بوده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه همه چوب‌های قاچاق پس از کشف، ضبط و سپس به محوطه اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه منتقل شدند، گفت: این اتفاق در محوطه روستا و در بستر رودخانه رخ داده و فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه عمل قطع درختان با اره موتوری بوده و از بستر رودخانه به کمک اسکیدر به مکان موردنظر، حمل شده است، مدت زمان قطع و حمل را یک روز عنوان و خاطرنشان کرد: حجم بالای قاچاق این تصور را در اهالی روستا ایجاد کرده بود که اینکار دارای مجوز است و به‌همین سبب در هنگام قطع درختان، اطلاع‌رسانی از سوی آنها صورت نگرفت.