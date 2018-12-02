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۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

دستگیری سه متخلف به جرم شکار پرندگان شکاری در لامرد

دستگیری سه متخلف به جرم شکار پرندگان شکاری در لامرد

شیراز- سه نفر متخلف به جرم شکار پرندگان شکاری در لامرد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد در حین گشت و کنترل در منطقه از حضور شکارچیان مطلع شدند و ضمن دستگیری سه نفر شکارچی متخلف ادوات شکار نیز کشف و ضبط شد.

در بازرسی از خودرو این متخلفین نیز تعدادی تله مخصوص صید پرندگان شکاری کشف شد.

افراد مذکور با همکاری بسیج علامرودشت و کلانتری مربوطه دستگیر شدند.

متخلفین در ابتدا منکر هرگونه شکار شدند اما با دستور مقام قضایی پس از بررسی تلفن همراه آنها فیلم هایی از شکار یک بهله شاهین، یک بهله دلیجه، شکار یک سر خرگوش و صید یک رشته مار جعفری مشاهده شد که در نهایت شکارچیان لب به اعتراف گشوده و محکوم شدند.

کد مطلب 4474164

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