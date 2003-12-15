پنجمين اجلاس مشترك اقتصادي ايران و سوئد آغاز به كاركرد

به گزارش خبرگزاري مهر، آهني در سخنراني افتتاحيه خود در اجلاس مذكور در تشريح آخرين وضع روابط دوجانبه با سوئد ضمن برشمردن عوامل تاثير گذار بر روند همكاري‌هاي دوجانبه، برگزاري منظم كميسيون‌هاي مشترك دو كشور را ابزار مناسبي جهت توسعه همكاري‌ها و رفع موانع احتمالي شمرده و با اشاره به امكان بهره‌گيري از روابط علمي و فرهنگي به عنوان ابزاري جهت نزديكتر ساختن ديدگاه‌هاي دو طرف به يكديگر خواستار ايجاد توازن در همكاريهاي سياسي و اقتصادي فيمابين شد.

معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه با اشاره به روند رشد مبادلات تجاري دو كشور حضور گسترده و متنوع سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي ايراني را در اجلاس جاري نشانه‌ علاقمندي و اراده جدي طرف ايراني براي گسترش روابط اقتصادي با سوئد دانسته و با تاكيد بر حسن تدبير طرفين در بهره‌گيري از فضاي سياسي حاكم بر روابط فيمابين، علاقمندي مذكور را عامل افزايش تعهد دو طرف نسبت به تسهيل روند همكاريها و تقويت ارتباطات بخش خصوصي دو كشور دانست.

آهني هم‌چنين با اشاره به حضور دهها ايراني مقيم سوئد به عنوان يكي از عوامل تقويت همكاري‌هاي فيمابين خواستار جذب نيروي متخصص ايراني در بازار كار سوئد گرديد.

معاون وزير صنايع و تجارت سوئد نيز ضمن تشريح سابقه روابط دو كشور، با اشاره به دو برابر شدن حجم مبادلات تجاري فيمابين در فاصله برگزاري كميسيون‌هاي مشترك چهارم و پنجم، حضور طيف گسترده‌اي از شركت‌هاي سوئدي را در اجلاس جاري نشانه علاقه و اراده متقابل طرف سوئدي جهت گسترش حوزه همكاري‌هاي اقتصادي خود با ايران دانسته، رشد سريع مبادلات تجاري كشورش با ايران را نشاندهنده جايگاه مهم جمهوري اسلامي ايراني در مبادلات تجاري سوئد با جهان اعلام و تاكيد كرد ايران به زودي به اولين شريك تجاري سوئد در خاورميانه تبديل خواهد شد.

وي با استقبال از افزايش صادرات غير نفتي كشورمان به سوئد آمادگي كشورش را جهت رفع موانع و مشكلات موجود اعلام نموده خواستار تسريع در امضا موافقتنامه‌ها، تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري مشترك و حمل و نقل جاده‌اي ميان طرفين گرديد. وي حوزه‌ محيط زيست را يكي از مهمترين حوزه‌هاي همكاري دو كشور در آينده دانست.

پنجمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و سوئد به مدت دو روز در تهران ادامه دارد و در پايان اين نشست مشترك اقتصادي يادداشت تفاهم همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور به امضاي طرفين خواهد رسيد.

