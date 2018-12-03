دستگاه های مسئول درحوزه امنیت غذایی نظارت جدی بر امور داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از فرمانداری ساوه، محمد بهاروند اظهار داشت: ساوه قطب تولیدات کشاورزی استان مرکزی به شمار می‌رود و به دلیل حجم بالای تولیدات، شاهد کشت محصولات غیرارگانیک به ویژه سبزیجات در آن هستیم که ضرورت دارد مراکز عرضه این نوع کشت ها در سطح شهرستان تفکیک شود.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در این شهرستان محصول گوجه فرنگی هم به صورت طبیعی و هم با استفاده از کودشیمیایی تولید می‌شود که باید هنگام عرضه این محصول در بازار مشخص شود که به چه شیوه‌ای تولید شده تا سلامت مردم حفظ شود.

معاون استاندار مرکزی خواستار نظارت دقیق بر نحوه کشت و عرضه تولیدات کشاورزی شهرستان ساوه توسط اعضای کمیته سلامت و امنیت غذایی شهرستان شد و افزود: هر مجموعه ای باید به وظایف قانونی خود عمل کند و با اتخاذ راهکارهای قانونی اجازه ندهیم سلامت مردم به مخاطره بیفتد.

وی با انتقاد به عادی سازی تولیدات کشاورزی غیرارگانیک تاکید کرد: ساماندهی تولیدات کشاورزی در میادین تره بار موجب خواهد شد تا کشاورزان نیز انگیزه بیشتری برای تفکیک تولیدات خود داشته باشند.

فرماندار همچنین بر اطلاع رسانی و تبلیغات بهداشتی توسط دانشکده علوم پزشکی تاکید کرد و خواستار جمع‌آوری موتورهای پمپاژ فاضلاب برای کشت انواع محصولات کشاورزی شد.

وی تصریح کرد: اداره جهادکشاورزی نیز باید از ارائه خدمات به کشاورزان و بهره بردارانی که اقدام به کشت با فاضلاب می کنند خودداری کند و اداره حفاظت از محیط زیست نیز با بازدیدهای مستمر میدانی اجازه ندهد شاهد کشت‌های این چنینی باشیم.

بهاروند تاکید کرد: برای حفظ سلامت مردم تمامی دستگاه های اجرایی مسئول هستند و هرگونه تخلف در صورت ارتکاب مجدد از طریق دستگاه قضایی با تشکیل پرونده پیگیری شود.