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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲:۵۱

ترامپ: کیم جونگ اون را دوست دارم

ترامپ: کیم جونگ اون را دوست دارم

رئیس جمهور کره جنوبی گفت همتای آمریکایی او از وی خواسته است تا به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بگوید که «او را دوست دارد.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور کره جنوبی گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وی خواسته است تا به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بگوید که «او را دوست دارد.»

«مون جائه این» که یک روز پیش با دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه بیست در آرژانتین دیدار کرده بود، گفت: ترامپ می‌گوید که می خواهم کیم جونگ اون بداند که او را دوست دارد و خواسته هایش را برآورده خواهد کرد.

رئیس جمهور کره جنوبی که در آینده نزدیک برای اولین بار در طول تاریخ در سئول میزبان یک رهبر کره شمالی خواهد بود، افزود: ترامپ گفت که به کیم بگویم او را دوست دارد و مایل است بقیه توافق دوجانبه ماه ژوئن اجرا شود تا او هم همه خواسته‌های رهبر کره شمالی را برآورده کند.

از سوی دیگر ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد دومین دیدار وی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی احتمالا ماه ژانویه یا فوریه برگزار خواهد شد و سه مکان برای این نشست در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4474276

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    نظرات

    • مسعود IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
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      دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید!

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