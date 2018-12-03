آیین نامه قضایی برای حمایت از صنعت گردشگری تدوین می شود

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آیین نامه قضایی حمایت از صنعت گردشگری با هدف حمایت قضایی و حقوقی و تقویت صنعت گردشگری در حال تدوین است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به ارتباط متقابل بین صنعت گردشگری و امنیت افزود: هر چه امنیت بیشتر باشد گردشگری نیز رونق بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: یک گردشگر در سفر به مناطق مختلف باید علاوه بر داشتن امنیت به درک و احساس امن بودن نیز دست یابد که خوشبختانه در این بخش از وضعیت مطلوبی در استان سیستان و بلوچستان برخوردار هستیم.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد： در تلاشیم تا با حمایت حقوقی و قضایی از صنعت گردشگری و بازنگری قوانین به برنامه ریزی در این بخش بپردازیم.