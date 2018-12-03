«محمود عباس» با رهبر کاتولیک های جهان دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه یکشنبه وارد رم پایتخت ایتالیا شد و قرار است امروز (دوشنبه) با «پاپ فرانسیس اول» رهبر کاتولیک های جهان دیدار کند.

محمود عباس پس از دیدار با پاپ فرانسیس اول، با «سرجو ماتارلا» رئیس جمهوری ایتالیا دیدار و درباره تحولات سیاسی منطقه و روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، سفر عباس به ایتالیا ۲ روز به طول خواهد انجامید و وی در جریان این سفر با مقامات این کشور در خصوص مسائل منطقه و روابط دو جانبه رایزنی خواهد کرد.