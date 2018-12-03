خاشقجی قصد داشت «ارتش سایبری» علیه ریاض راه اندازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه خبری «سی ان ان» با انتشار تعدادی از پیام های جمال خاشقجی منتقد سعودی که در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترور شد اعلام کرد که وی قصد داشت یک «ارتش سایبری» علیه مقامات آل سعود تأسیس کند.

بر اساس این گزارش، پیام های صوتی و مکتوب خاشقجی خطاب به «عمر عبدالعزیز» دوست وی که در حال حاضر در مونترال کانادا ساکن است نشان می دهد که خاشقجی نسبت به اقدامات انتقام جویانه علیه خود نگران بوده است.

خاشقجی در این پیامها از روند بازداشت فعالان حقوقی در عربستان انتقاد کرده و قصد ایجاد یک جنبش علیه مقامات آل سعود در فضای مجازی را داشت. بر این اساس خاشقجی حدود ۵ هزار دلار به دوست خود برای تأسیس این جنبش که به «ارتش سایبری» مشهور بوده داده است.

عبدالعزیز تاکید کرد که قصد دارد از شرکت صهیونیستی که برنامه جاسوسی گوشی های همراه را در اختیار ریاض قرار داده و به وسیله آن از خاشقجی جاسوسی شده شکایت کند.