زنان در برابر دود سیگار آسیب پذیرترند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، بررسی که بر روی یک میلیون امریکایی و سوئدی انجام شد ، مشخص کرد که تنها 8 درصد از مردان غیر سیگاری مبتلا به سرطان ریه می ‌شوند.

اما این آمار در زنان به 20 درصد می رسد و دلیل این که زنان نسبت به مردان بیشتر مستعد ابتلا به سرطان ریه هستند ، هنوز مشخص نیست ولی یکی از دلایل آن ممکن است سیگاری بودن بیشتر مردها و در معرض قرار گرفتن بیشتر زنان باشد.



مطالعات نشان داده در معرض دود سیگار بودن خطر ابتلا به سرطان ریه را بالا می ‌برد.

سیگار عامل اصلی سرطان ریه است و عوامل دیگری چون مواد رادیو اکتیو ، پنبه‌های نسوز ، کروم و آرسنیک با سرطان ریه در ارتباط هستند.

بنابر همین گزارش ، سرطان ریه در سال 2007، 213 هزار نفر را در آمریکا مبتلا خواهد کرد و باعث مرگ 160 هزار نفر می‌ شود. به همین دلیل متخصصان به افراد به ویژه زنان توصیه می کنند علاوه بر دوری از استعمال دخانیات حتی الامکان از قرار گرفتن در برابر دود سیگار نیز بپرهیزند.