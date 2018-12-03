انجام ۳۲۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از طرح‌هایی که به صورت ویژه توسط اداره استاندارد اجرا می‌شود، طرح «طاها» است، اظهار کرد: طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه، اعتماد سازی و توجه عموم به علامت استاندارد ایران و جلوگیری از خرید و عرضه کالای بدون علامت استاندارد و با کیفیت پایین اجرا می شود.

مددی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این طرح ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد است، افزود: در راستای اجرای طرح «طاها» از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۲۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان همدان صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد: در بازرسی های اولیه به واحدهای صنفی دارای کالاهای فاقد علامت استاندارد، اطلاع رسانی در خصوص قوانین و تذکر برای عودت و عدم تکرار خرید و فروش اجناس فاقد علامت استاندارد داده شده و تعهد کتبی اخذ شده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید در هنگام خرید به علامت استاندارد ایران توجه کنند، عنوان کرد: مالکان واحدهای صنفی کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری است را باید با نشان استاندارد خریداری و عرضه کنند چراکه در غیر این صورت به عنوان متخلف به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی می شوند.

مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد: سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد این امکان را برای مردم فراهم آورده که از وضعیت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد محصولات مختلف، اطلاع داشته باشند.

وی افزود: مردم می توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی شماره پروانه استاندارد درج شده بر روی کالاها و فرآورده ها به سامانه پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ از زمان اعتبار پروانه استاندارد و مشخصات دیگر کالا مطلع شوند.