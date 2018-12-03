۱۲ هزار فقره واقعه ولادت در استان زنجان رخ‌ داده است

سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع ولادت در استان زنجان طی هشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۱۲ هزار و ۶۷۱ فقره واقعه ولادت در استان رخ‌داده است.

وی اظهار کرد: تعداد ولادت ثبت‌شده روزانه در هشت ماه امسال به‌طور متوسط برابر با ۵۲ مورد بوده که به‌طور تقریبی در هر یک ساعت دو واقعه ولادت به وقوع پیوسته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: تعداد موالید پسر در این بازه زمانی ۶ هزار و ۵۶۲ مورد و تعداد موالید دختر هم ۶ هزار و ۱۰۹ مورد بوده که نسبت جنسی پسر به دختر برابر با ۱۰۷ است یعنی به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۷ پسر ثبت‌ شده است.

شفیعی تأکید کرد: طی هشت ماه امسال سه هزار و ۲۵۳ فقره واقعه وفات در استان رخ‌داده است که تعداد وفات ثبت‌شده در هشت ماه امسال روزانه برابر با ۱۳ مورد بوده است که به‌طور تقریبی در هر دو ساعت یک واقعه وفات رخ‌داده است.