مدیریت عادلانه در استان پیاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و استاندار جدید خراسان جنوبی، اظهار کرد: ملک صاحب دارد و صاحب آن خداوند متعال است.

وی با بیان اینکه بندگان خداوند در فرصت های مختلف آزمایش می شوند، افزود: حیات از نظر رتبه و لفظ مقدم بر مرگ است اما حواس انسان باید همواره بر مرگ باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انسان باید حیات خود را بر اساس مرگ تنظیم کند، گفت: انسان باید از فرصتی که برای آزمایش به بشر داده شده باید از خداوند کمک بگیریم و نمره خوبی کسب کنیم.

وی با بیان اینکه مدیران در هر جایی که از نظام مقدس جمهوری خدمت می کنند باید به گونه ای رفتار کنند که جامعه به سمت و سوی برده داری طبقاتی پیش نرود، عنوان کرد: در کشورهای غربی تنها یک درصد ثروت بین ۹۰ درصد جمعیت تقسیم می شود لذا جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کند که به این سمت کشیده نشود.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه در دنیای بی عدالتی قانون اساسی و اسلام که بر عدل است باید پیاده شود، بیان کرد: دنیای امروز به عدل و داد نیاز دارد و جز این دردی از مردم دوا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ده روز عمر با آرمان و عدالت بهتر از صد سال زندگی بدون عدالت است، اظهار داشت: مشکلات استان خراسان جنوبی بسیار مضاعف است اما مردم متدین و با ایمان قوی استان با تمامی مشکلات قناعت پیشه کردند و در کارهای خیر حرف اول را می زنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: مدیریت عادلانه، بیرون آمدن از روز مرگی، برنامه ریزی برای آینده و راه های برون رفت از مشکلات می تواند مشکلات مردم استان را کاهش دهد.