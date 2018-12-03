حرف انقلاب کهنه نشده است/ غفلت نخبگان از اهداف انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی ثقفی در دومین گردهمایی نقشه راه انقلاب اسلامی که شامگاه یکشنبه در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد به غفلت تاریخی نخبگان نسبت به فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعضیها نسبت به اصل اهداف انقلاب تردید کردند. گویا وقتی امام راحل این اهداف را بر میشمردند، شرایط را در نظر نگرفتهاند.
وی گفت: برخیها به دلیل نرسیدن به بعضی از آرمانها، معترض و منتقد شده و دنبال مقصر میگردند و معمولا هر کسی دیگری را مقصر میداند. جهت این اعتراضها هم هدایت شده و هم از روی غفلت به سمت مقام معظم رهبری قرار داده میشود.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری از همان اوایل دوره رهبری میدان مبارزه و تلاش را تبیین کردند که خواص و نخبگان و مردم باید در کدام نقطه و مرحله متمرکز بشوند. جهت گیری و اشاره مقام معظم رهبری از سال ۷۰ که تصریح کردند باید به سمت دولت اسلامی حرکت کنیم مورد غفلت تاریخی قرار گرفته است.
حجتالاسلام ثقفی تأکید کرد: اگر قرار باشد یک نفر را نام ببریم که از خواص و نخبگان در مورد کارهای نشده مطالبه کردند، مقام معظم رهبری هستند.
وی افزود: نخبگان در تحلیلهایشان یک حرف را مطرح نمیکنند و آن این است که مقام معظم رهبری به وظیفه خودشان که نشان دادن راه بود عمل کردند و نخبگان باید بگردند که چه اشکالهایی وجود داشته که به آن اهداف نرسیده که مقام معظم رهبری در سال ۹۶ بفرمایند که «در شکل گیری دولت اسلامی ماندهایم».
مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی با بیان این که جریانهای عقب افتاده یا پیشی گرفته از انقلاب معتقدند که شعارهای انقلاب دیگر رنگ و بویی ندارد، اظهار کرد: آنهایی که همسو با انقلاب هستند دنبال فرج هستند. رفتار آنها نشان میدهد که باید راههای سطحی و ظاهری درست شود، چرا که دیگر نمیشود از آرمانها حرف زد. حرف آنها این است که خیلی دیر شده و دیگر نمیشود کاری کرد. اما باید به آنها گفت که انقلاب در چهل سالگی، پیر و فرسوده نیست.
وی با بیان این که حرف انقلاب کهنه نشده است، تصریح کرد: حرف انقلاب، حرف حرکت به سمت دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. این حرف مانند بستهای است که هنوز باز نشده، که کهنه شود.
حجتالاسلام ثقفی با بیان این که پیر و فرسودگی برای انقلاب نیست بلکه برای روشهایی است که در اداره کشور به کار رفته است، بر لزوم تجدیدنظر در این روشها تأکید کرد.
مسئول بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی افزود: پیر و فرسودگی مال دیوان سالاری غربی و شاهنشاهی است که ۴۰ سال است با آن مدارا میکنیم.
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