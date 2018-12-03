به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت برگزار شد، اعضای این شورا بر لزوم افزایش کیفیت و ایجاد تغییراتی در آیین‌نامه ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کردند.

همچنین در این نشست، طرح جهادی ملی با محوریت سلامت به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی مورد بحث وبررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای نشست شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نشستی با حضور دکتر محمد تاجفرد دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت در محل ستاد فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت به بیان پیشنهاد و برنامه‌های آینده مجمع پرداختند.

همچنین در حضور دکتر محمد تاجفرد دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت و با حضور اعضای شورای مرکزی این مجمع، در خصوص افزایش کیفیت اردوهای جهادی در کنار توجه به کمیت برگزاری این اردوها و همچنین توجه به تغییرات در آیین‌نامه ستاد جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برگزاری نحوه اجرای (شیوه‌نامه) اردوی جهادی از سوی مجمع بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این نشست اعضای شورای مرکزی با بیان طرح جهادی ملی در حوزه سلامت با همکاری تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با مشارکت همه گروه‌های جهادی زیر نظر ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان هر دانشگاه پرداختند.

همچنین مقرر شد به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اردوهای جهادی دانشگاهی به صورت یکپارچه و هماهنگ در سراسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شود که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پیشنهاد برگزاری اردوی جهادی از سوی مجمع تخصصی کانون‌های جهادی در مناطق محروم کشور را مطرح کردند و در خصوص چگونگی برگزاری آن به تبادل نظر پرداختند و مقرر شد طرح اولیه آن در نشست آتی مجمع ارائه شود.

در این نشست همچنین، اعضای شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون های جهادی تقاضای تجهیز و دادن اقلام اساسی و پایه برای کانون‌های جهادی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را داشتند که دکتر تاجفرد دبیر ستاد اردوهای جهادی از این پیشنهاد استقبال کرده و راهکارهایی را نیز در این خصوص مطرح کرد.